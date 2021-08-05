Новые правила работы с биометрическими данными российских граждан запрещают их сбор и использование компаниям с долей иностранного участия более 49% и капиталом менее 500 млн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект поправок к закону об организации предоставления госуслуг, разработанный Минцифры и опубликованный на regulation.gov.ru.

Согласно новым правилам, компания, которая получит доступ к биометрии россиян, должна иметь лицензию и право собственности на криптографические средства шифрования, а чтобы создавать собственные банки биометрических данных, должна также располагать собственным капиталом не менее 500 млн рублей. Требования должны вступить в силу с 1 января 2022 года.

По мнению РСПП, проект Минцифры дискриминирует крупнейшие российские IT-компании, что влечет отставание России в развитии биометрии. Союз просит не распространять новые требования на компании, которые используют, но не передают биометрические данные через Интернет. В Минцифры заявили, что новый проект только уточняет порядок аккредитации компаний для работы с биометрией, детализируя уже принятый в конце 2020 года закон.

Компании, которые не соответствуют новым правилам, не получат аккредитацию и не смогут собирать и обрабатывать биометрию, это критично для банков и экосистем, отметил эксперт комиссии по связи РСПП Михаил Рыженков. «Биометрические данные можно использовать для заключения любых сделок на интернет-платформах. Например, оформление онлайн-ипотеки через Интернет», — добавил он.

В свою очередь гендиректор Института исследований Интернета Карен Казарян отметил, что эти правила делают невозможным создание коммерческих биометрических систем. Согласно формулировкам закона, под биометрией можно подразумевать «даже скан паспорта». В итоге компании могут отказаться от верификации через Интернет с помощью сканов документов, что критично для сервисов каршеринга, иностранных платформ Booking.com и Airbnb, Avito (принадлежит зарегистрированной в Нидерландах компании), а также банков вроде «Тинькофф» (принадлежит кипрской TCS Group) и экосистемы «Яндекса» (принадлежит нидерландской Yandex B.V.), заключил он. Бизнес использует биометрию в маркетинге и пропускной системе, добавил глава компании «Б-152» Максим Лагутин. Биометрией интересовалась даже «Азбука вкуса», тестировавшая оплату по отпечатку пальца. Проект закрыт, он был невостребованным, сообщили в компании.

Директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин уверен, что условия, предложенные Минцифры, нельзя назвать рыночными: под требование о минимальном капитале в 500 млн рублей попадут такие крупные корпорации, как «Сбер», ВТБ, «Ростелеком», «Яндекс» и Mail.ru Group. «Жесткими» требования называет и источник в крупном операторе связи, уточняя, что в создании систем биометрии заинтересованы банки, операторы и другие компании, кто развивает цифровые сервисы.