Пятый год подряд «Сбер» признается самым дорогим брендом страны в ежегодном рейтинге 50 крупнейших брендов России по версии международного рейтингового агентства Brand Finance, говорится в релизе кредитной организации. В этом году бренд оценен в 730,6 млрд рублей с рейтингом «ААА+». Как отметили в Brand Finance, «Сбер» стоит больше, чем все бренды, занимающие с 26-го по 50-е место в рейтинге этого года, вместе взятые.

В дополнение к стоимости брендов Brand Finance также определяет их относительную силу (Brand Strength Index, BSI) с помощью сбалансированной системы показателей, включающих оценку маркетинговых инвестиций, акционерного капитала и эффективности ведения бизнеса. По этим критериям «Сбер» укрепил свой бренд по сравнению с прошлым годом и подтвердил титул сильнейшего бренда России и самого сильного банковского бренда в мире. Более того, как показал рейтинг, «Сбер» стал третьим по силе брендом в мире во всех секторах экономики. Имея BSI на уровне 92,0 из 100 и престижнейший рейтинг силы бренда «ААА+», «Сбер» уступает только бренду Ferrari и китайскому WeChat.

По оценкам экспертов Brand Finance, уровень привлекательности «Сбера» для клиентов уже очень высок, однако может быть повышен с помощью недавно проведенного ребрендинга, превратившего «Сбер» в бренд экосистемы. Согласно данным мониторинга Global Brand Equity Monitor, у «Сбера» самые высокие показатели репутации и узнаваемости на рынке.