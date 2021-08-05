Солид Банк повысил на 1 процентный пункт ставку по вкладу «Детский».

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на первый рабочий день квартала и приравнивается к значению ключевой ставки, действующей на первый рабочий день соответствующего квартала (на сегодняшний день составляет 6,5% годовых).

Вклад открывается в пользу несовершеннолетнего лица.

Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 1 096 дней.

Дополнительные взносы принимаются без ограничений. Частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежеквартально путем причисления к сумме вклада. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Оксана ДАНИЛЕНКО

