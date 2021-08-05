Солид Банк повысил на 1 процентный пункт ставку по вкладу «Детский».
Процентная ставка устанавливается ежеквартально на первый рабочий день квартала и приравнивается к значению ключевой ставки, действующей на первый рабочий день соответствующего квартала (на сегодняшний день составляет 6,5% годовых).
Вклад открывается в пользу несовершеннолетнего лица.
Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 1 096 дней.
Дополнительные взносы принимаются без ограничений. Частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежеквартально путем причисления к сумме вклада. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования.