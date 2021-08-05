В Национальной технологической инициативе допустили, что серьезные механизмы контроля за криптовалютами в России могут быть созданы уже через три года, пишут «Известия» . Контроль за криптовалютами затрудняет их использование на черном рынке с запрещенными к обороту товарами, а также ограничивает их использование неквалифицированными инвесторами.

По словам директора по развитию информационных технологий Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Сергея Щербинина, одним из последствий полного контроля за криптовалютами может стать замедление развития технологии блокчейн и связанного с ней большого рынка стартапов. Указанная технология потенциально может быть использована для создания финансовой и учетной инфраструктуры нового поколения, а замедление ее развития через разного рода ограничения может привести к отсрочке появления такой инфраструктуры.

Советник президента Центра стратегических разработок Алексей Рябов отметил, что данные действия также являются одной из принимаемых мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также по защите интересов граждан от возможных потерь, вызванных существенными колебаниями курсов криптовалют. «В последнее время ужесточение в ряде стран требований к операторам криптовалютных платформ, в том числе в части обязательной идентификации клиентов, вызвано желанием поддержать собственную цифровую валюту, которая по некоторым характеристикам (например, по скорости и дешевизне переводов) будет похожа на криптовалюту», — сказал он.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров уверен, что у правительства РФ уже имеется план взятия под контроль трансакции криптовалюты и обеспечения возможности идентификации ее владельцев. Он подчеркнул, что данный процесс сулит значительные дивиденды в виде налогов, налагаемых на оборот криптовалюты. Произойти это может уже в 2025 году в связи с окончанием этапа цифровизации государственных органов, запланированного на период с 2021 по 2023 год, сообщил эксперт НТИ.

По его словам, обеспечено это может быть несколькими путями. Во-первых, посредством создания или закупки полноценного информационно-аналитического решения, позволяющего идентифицировать пользователей криптовалютных кошельков по их электронно-цифровым следам. Во-вторых, путем использования в качестве источника информации о владельцах криптовалюты отечественных кредитных учреждений.