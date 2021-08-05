Абсолют Банк с 5 августа повышает процентные ставки по вкладам «Абсолютный доход», «Растивклад» и «Пенсионный» на 0,5—1,05 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Максимальная ставка по «Пенсионному» вкладу составит 5,7% при размещении депозита от 10 тыс. рублей на срок от девяти месяцев до года, независимо от того, как клиент открывает вклад — в офисе банка или дистанционно. Ранее максимальная ставка по продукту составляла 5,2% годовых.

По депозиту «Абсолютный доход» ставка увеличится до 5,55% годовых при размещении суммы от 1,4 млн рублей на срок от года до 18 месяцев, если открыть вклад в отделении банка. При оформлении вклада через интернет-банк «Абсолют Online» или мобильное приложение «Абсолют Mobile» ставка вырастет до 5,7%. Надбавка за дистанционное открытие составляет 0,15 п. п. независимо от срока и суммы вклада.

Максимальная ставка по вкладу «Растивклад» для депозитов от 1 млн рублей со сроком размещения от шести до девяти месяцев увеличена до 4,6% годовых. При открытии депозита онлайн ставка увеличится до 4,75%. Ранее она составляла 3,55% годовых.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА

