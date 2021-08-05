Рейтинг высокооплачиваемых удаленных вакансий в августе традиционно возглавляет предложение работы из IT-сферы, показало исследование сервиса «Работа.ру».

В компанию по разработке мобильных приложений требуется Flutter разработчик. Ему готовы платить до 300 тыс. рублей. В обязанности специалиста будет входить проектирование архитектурных приложений. От успешного кандидата требуется опыт нативной разработки под iOS/Android от двух лет, а также реализованные личные или коммерческие проекты под Flutter. Работодатель обещает сложные, но интересные и амбициозные задачи.

До 230 тыс. рублей готовы платить аналитику-консультанту в агентстве спортивной аналитики. Ему предстоит заниматься сбором, обработкой и аналитикой данных, а также прогнозированием. В обязательных требованиях к вакансии работодатель указал стаж не менее трех лет, наличие базы данных и опыт работы с социальными сетями.

Рекрутер на «удаленке» может зарабатывать до 150 тыс. рублей. Специалист будет заниматься подбором кадров под запросы клиента, проводить собеседования и вести отчетность. Для трудоустройства опыт в подборе или работы в кадровом агентстве будет преимуществом. Работодатель ждет от соискателя умение расставлять приоритеты и высокую продуктивность.

Доход от 120 тыс. рублей доступен главному специалисту по ОВиК, в обязанности которого входят проектирование вентиляции, разработка технического задания и выполнение предварительных расчетов. От кандидата требуются профильное высшее образование, опыт работы в проектных организациях, опыт прохождения московской и государственной экспертизы. Для трудоустройства соискателю необходимо пройти испытательный срок три месяца.

До 120 тыс. рублей может зарабатывать опытный Digital performance manager. Специалисту предстоит заниматься прямыми продажами продуктов в сфере HR-коммуникаций и рекрутинговых активностей, а также оперативно обрабатывать входящие запросы и строить лояльные отношения с клиентами. В требованиях к вакансии работодатель указал умение составлять медиапланы и презентации, высшее или незаконченное высшее образование, а также настойчивость. Приветствуются опыт работы в должности HR, аккаунт менеджера или менеджера по продажам.

Программисту 1С готовы платить до 120 тыс. рублей. В его обязанности будут входить разработка на платформе 1С, обновление типовых конфигураций, консультирование и обучение пользователей. Для трудоустройства требуются высшее техническое образование, опыт работы с 1С не менее трех лет, знание технологий веб-сервисов, Transact-SQL и основ информатики. Работодатель предоставляет сотрудникам социальный пакет.

Такой же уровень дохода, до 120 тыс. рублей, доступен PHP-разработчику. В задачи программиста будет входить разработка новых и обновление старых модулей собственной CRM. Работодатель указал в обязательных требованиях к вакансии знание PHP 5.6 и 7+, концепции функционального программирования, а также умение разбираться в чужом коде. Успешного кандидата готовы трудоустроить без испытательного срока.

До 100 тыс. рублей может зарабатывать инженер ПТО. Его обязанностями будет ведение исполнительной документации в удаленном формате: акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, журналы работ. Кандидату необходимо иметь высшее строительное образование, опыт работы от года.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

