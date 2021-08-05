Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Запсибкомбанка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA+» со «стабильным» прогнозом.



«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — говорится в релизе агентства.

Аналитики напоминают, что Запсибкомбанк — средний по размеру активов региональный банк. В январе 2019 года ключевым акционером кредитной организации стал ВТБ, который на текущий момент владеет 99,99% акций. Запсибкомбанк находится в процессе интеграционных процедур с Группой ВТБ.

Екатерина САВЕЛЬЕВА