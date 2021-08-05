Индекс кредитного здоровья российских заемщиков вырос во II квартале 2021 года на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 99 пунктов (в I квартале — 98 п.), говорится в совместном исследовании НБКИ и компании FICO. В последний раз данный показатель был выше 99 п. в I квартале 2014 года. При этом за прошедший год индекс значительно укрепился — по сравнению со II кварталом 2020 года его рост составил 3 п. п.



В свою очередь, доля заемщиков, испытывающих сложности с обслуживанием долга (bad rate) в стране, во II квартале текущего года довольно существенно сократилась — на 0,43 п. п. — с 12,11% (в I квартале 2021 года) до 11,68%.

НБКИ также проанализировало данные по кредитованию населения во всех федеральных округах (ФО) России. Во II квартале 2021 года «улучшение» кредитного здоровья было зафиксировано почти во всех ФО страны. При этом наибольший рост индекса был отмечен в Дальневосточном ФО — сразу на 2 п. п. В Центральном, Северо-Западном, Уральском, Южном, Приволжском и Сибирском округах значение индекса увеличилось на 1 п. п. Северо-Кавказский ФО оказался единственным ФО, где данный показатель за квартал не изменился.

По состоянию на 1 июля 2021 года в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО — 104 пункта. Следом за ним расположились Приволжский (101 п.), Северо-Западный (101 п.) ФО. В свою очередь, в Дальневосточном ФО (99 п.) индекс кредитного здоровья оказался на общероссийском уровне, а в Уральском (98 п.), Южном (98 п.), Сибирском (94 п.) и Северо-Кавказском ФО (91 п.) — ниже среднего показателя по стране.

При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 п. означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 п. — уменьшение bad rate в два раза.

«Последнее незначительное ухудшение кредитного здоровья российских заемщиков, в том числе рост доли тех из них, кто испытывает сложности с обслуживанием долга (bad rate), мы отмечали еще в начале прошлого года. С тех пор индекс кредитного здоровья существенно вырос, достигнув уровней первой половины «предкризисного» 2014 года. Очевидно, что данный рост был обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками проблемных долгов. Если бы она не была проведена, то данный показатель не смог бы так значительно укрепиться. При этом в 2020—2021 годах банки реализуют достаточно консервативную политику, выдавая кредиты в основном тем гражданам, чьи показатели долговой нагрузки находятся на приемлемом уровне», — прокомментировал данные индекса генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

