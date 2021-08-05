Объем выдачи автокредитов в целом на российском рынке за семь месяцев 2021 года превысил 633 млрд рублей. По оценке аналитиков ВТБ, это более чем на 60% превышает аналогичный показатель за январь – июль 2020 года, говорится в пресс-релизе кредитного учреждения.

В июле, по оценке ВТБ, рост рынка продаж автокредитов составил около 15% к июлю 2020 года. При этом на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился размер среднего чека — до 1,06 млн рублей.

«Рост объемов рынка автокредитования более чем на 60% мы связываем как с эффектом низкой базы, вызванным пандемией и периодом самоизоляции прошлой весной, так и с высоким спросом в первой половине нынешнего года из-за изменения цен на автомобили. В этих условиях все более характерна тенденция по смещению спроса клиентов на машины с пробегом. Учитывая естественный рост стоимости транспортных средств, банки будут все активнее переключаться на этот сегмент кредитования», – отметил вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

За первое полугодие 2021 года, по данным ОКБ, рост объемов автокредитования в России вырос на 52% к январю – июню 2020 года. Всего было оформлено 416 тыс. автокредитов, что на 52% больше, чем в аналогичный период прошлого года.