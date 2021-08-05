🔹 Биометрические данные россиян будут доступны избранным компаниям. Новые правила работы с биометрическими данными российских граждан запрещают их сбор и использование компаниям с долей иностранного участия более 49% и капиталом менее 500 млн рублей. В итоге компании могут отказаться от верификации через Интернет с помощью сканов документов, что критично для сервисов каршеринга, иностранных платформ Booking.com и Airbnb, Avito, а также банков вроде «Тинькофф» и экосистемы «Яндекса».



🔹 Главной проблемой при введении четырехдневной рабочей недели является сохранение заработной платы, рассказал глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. По его словам, именно сохранение заработной платы вызывает вопросы у работодателей, которые не хотят этого делать.

🔹 Верховный суд РФ разъяснил порядок и условия продажи единственного жилья банкротов, допустив такую возможность даже в отсутствие недобросовестных действий должника. Экономический смысл такой продажи заключается в возможности погасить часть долгов.



🔹 В России к 2025 году могут начать жестко регулировать крипторынок. Контроль за криптовалютами затрудняет их использование на черном рынке с запрещенными к обороту товарами, а также ограничивает их использование неквалифицированными инвесторами.

🔹 «Сбер» вновь признан самым дорогим брендом России в ежегодном рейтинге 50 крупнейших брендов России по версии международного рейтингового агентства Brand Finance. В этом году бренд оценен в 730,6 млрд рублей с рейтингом «ААА+». Как отметили в Brand Finance, «Сбер» стоит больше, чем все бренды, занимающие с 26-го по 50-е место в рейтинге этого года, вместе взятые.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

