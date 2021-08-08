✅ Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам растет по итогам шестой декады подряд. По итогам третьей декады июля показатель составил 5,55% годовых против 5,46% за предыдущие десять дней. ВТБ прогнозирует повышение привлекательности вкладов для розничных клиентов на фоне повышения ключевой ставки.

✅ На какой из российских бирж теперь доступны акции скандально известного онлайн-брокера Robinhood и акции какой нефтекомпании могут почти удвоиться в цене? Подробности в еженедельном выпуске инвестдайджеста.



✅ Россиянам хотят запретить вкладывать в пирамиды заемные средства. Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в ЦБ с целью решить проблему вложений в пирамиды заемных средств гражданами. В фонде уверены, что уменьшить масштабы проблемы может усиленное информирование граждан о недопустимости использования потребкредитов в «предпринимательских инвестиционных целях».

✅ КС Банк лишен лицензии. Деятельность банка, сообщил регулятор, была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. ЦБ увидел в деятельности КС Банка реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. Тем временем принадлежащий основной владелице и главе интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук банк «Стандарт-Кредит» переходит на бренд ретейлера: теперь кредитная организация значится в ЕГРЮЛ как ООО «Вайлдберриз Банк».

✅ Биометрические данные россиян будут доступны избранным компаниям. Новые правила работы с биометрическими данными российских граждан запрещают их сбор и использование компаниям с долей иностранного участия более 49% и капиталом менее 500 млн рублей. В итоге компании могут отказаться от верификации через Интернет с помощью сканов документов, что критично для сервисов каршеринга, иностранных платформ Booking.com и Airbnb, Avito, а также банков вроде «Тинькофф» и экосистемы «Яндекса».

✅ Главной проблемой при введении четырехдневной рабочей недели является сохранение заработной платы, рассказал глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, именно сохранение заработной платы вызывает вопросы у работодателей, которые не хотят этого делать.

✅ «Сбер» вновь признан самым дорогим брендом России в ежегодном рейтинге 50 крупнейших брендов России по версии международного рейтингового агентства Brand Finance. В этом году бренд оценен в 730,6 млрд рублей с рейтингом «ААА+». Как отметили в Brand Finance, «Сбер» стоит больше, чем все бренды, занимающие с 26-го по 50-е место в рейтинге этого года, вместе взятые.

✅ В России к 2025 году могут начать жестко регулировать крипторынок. Контроль за криптовалютами затрудняет их использование на черном рынке с запрещенными к обороту товарами, а также ограничивает их использование неквалифицированными инвесторами.

✅ В составе ФНС появятся управления по раздаче денег вместо их сбора. ФНС, на которую легли функции одного из основных источников данных для Белого дома и задачи частичного разворота налоговых потоков не от граждан в бюджет, а из бюджета гражданам и бизнесу, структурно изменяется.

✅ ЦБ предложили закрепить право заемщиков на анонимность. В Международной конфедерации обществ потребителей считают необходимым выделить право клиентов финансовых организаций на анонимность в отдельную категорию защиты прав потребителей. Сейчас банки даже в ходе предварительной консультации по кредиту требуют паспорт и склоняют к тому, чтобы подать заявку.

✅ Российскую экономику может ожидать «уникальный» удар в связи с новой технологической революцией в мире, считает спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Однако, по его мнению, технологическая революция откроет перед страной и новые возможности.

✅ Кудрин назвал способ быстро снизить бедность в два раза. По словам главы Счетной палаты, поможет многофакторная модель нуждаемости, которая подразумевает, что если у гражданина есть вторая квартира или вторая машина («имущественная обеспеченность»), то он ограничен в получении социальной выплаты.

✅ Черные брокеры, которые предлагают гражданам помощь в получении кредита, нашли новый способ обмана. Теперь они не просто разово берут комиссию за помощь в получении займа, а оформляют целую подписку. При заполнении заявки на кредит такие брокеры автоматически подписывают клиента на безакцептные списания нескольких сотен рублей каждые пять — семь дней.

✅ Минэкономразвития поддержало взыскание долгов за ЖКУ коллекторами. Ведомство дало положительный отзыв на поправки к законопроекту Минстроя, предложившего отказаться от запрета работы коллекторов в коммунальной сфере. Эту инициативу также поддерживают операторы ЖКУ и сами коллекторские организации.

✅ Минздрав разрешил больницам лечить за счет самих пациентов. В частности, ведомство позволило медучреждениям беспрепятственно применять лекарства, приобретенные пациентами или «иными организациями». Изменения внесены в правила обязательного медицинского страхования.