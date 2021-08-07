Банк «Левобережный» упростил список документов для компаний малого и среднего бизнеса при оформлении кредита на рефинансирование ссудной задолженности в стороннем банке. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«Обычно получение справки о сумме долга по кредитному договору занимает до 10 дней. Но банк «Левобережный» предлагает рефинансировать кредит без нее. В качестве подтверждения остатка ссудной задолженности клиенту достаточно предоставить фотографию или скриншот из личного кабинета другого банка, где отражена информация по рефинансируемому кредиту. Таким образом кредит можно получить намного быстрее», — говорится в релизе.

В банке напоминают, что «Левобережный» выдает малому и среднему бизнесу кредиты на рефинансирование ссудной задолженности по ставке до минус 3% годовых от действующей ставки в другом банке. Сумма — от 500 тыс. рублей, срок — до 10 лет. Может быть не обеспечено залогом до 5 млн рублей. Отсрочка погашения основного долга составляет до шести месяцев. Денежные средства выдаются в форме кредита или кредитной линии с лимитом выдачи/задолженности.

Кроме того, банк предоставляет юридическим лицам и ИП, выступившим поручителями по кредитам, скидку 50% на бизнес-пакеты РКО. Воспользоваться предложением можно до конца года, скидка устанавливается на весь срок действия договора поручительства.