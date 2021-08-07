В Казани открылся новый офис банка «Ак Барс» «Лучше», отличительной особенностью которого стал новый формат общения с клиентом с интеграцией современных цифровых технологий. Как сообщает пресс-служба банка, отделение находится по адресу: ул. Право-Булачная, д. 51.

Открытие в Казани офиса нового формата «Лучше» стало продолжением трансформации банка «Ак Барс» и разработки новой стратегии развития. Одним из ключевых ориентиров стратегии на предстоящий период станет выстраивание доверительных и долгосрочных взаимоотношений с клиентами.

«Клиентоориентированность и клиентоцентричность — ценности, которые лежат в основе как текущей стратегии банка, так и стратегии на предстоящий период. Большими шагами в этом направлении стали разработка нового позиционирования и постепенное внедрение в деятельность банка принципов устойчивого развития. Вместе с нашими партнерами Senteo, международной компанией с большим опытом, мы планируем выстроить новую систему взаимодействия с клиентами», — отметила директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга банка «Ак Барс» Юлия Строганова.

В офисе «Лучше» расположилась резиденция клуба для предпринимателей «Ак Барс Лабс». В лектории офиса будут проходить встречи, лекции, мастер-классы и другие мероприятия клуба, призванного «раскачать» предпринимательское сообщество Татарстана, поменяв привычный формат бизнес-встреч в республике. В клубе уже состоит более 300 участников.

Ожидая получения услуги, клиенты могут провести время в кофейне или примерить фирменный мерч банка с помощью виртуальной примерочной. В отделении создано пространство для неформального общения — клиент может посетить мастер-класс или провести деловую встречу. Обслуживание клиентов делится на зоны в зависимости от скорости предоставления услуги. «Значительно упростить клиентский путь помогают новейшие технологии, представленные в офисе. Одна из них — собственная система банка «Ак Барс» по распознаванию клиентов по биометрическим данным — Face2», — отмечают в кредитной организации.



Время работы офиса: ежедневно с 8:00 до 22:00.