В креативную экономику вовлечены 6,8% всех занятых россиян, а ее доля в ВВП составляет 2,4%. Исследование на эту тему опубликовал Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики».

Под креативными индустриями подразумеваются сектора экономики, значимая часть добавленной стоимости которых формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. К ним относят архитектуру, дизайн, моду, изобразительное и исполнительское искусство, музыку, кино и анимацию, видеоигры, телерадиовещание, рекламу и т. п. Российские данные анализировались за 2019 год, следует из материала.

Там указано, что в 2019 году, несмотря на замедление роста экономики, креативные индустрии продолжили развиваться опережающими темпами, причем почти весь их прирост (348 млрд из 399 млрд рублей) концентрировался в двух крупнейших отраслях — рекламе (плюс 48%) и секторе информационных технологий (плюс 36%). «Столь высокие значения могут быть обусловлены не только реальными изменениями, но и продолжающейся переоценкой масштабов самих отраслей Росстатом. Остальные же креативные индустрии демонстрировали слабовыраженную разнонаправленную динамику. Наблюдалось небольшое увеличение добавленной стоимости в исполнительском искусстве, кино, телерадиовещании, моде, архитектуре и столь же незначительный спад в издательской деятельности, арт-индустрии, ювелирном деле и деятельности объектов культуры. Положительные результаты работы показали также образовательные организации», — отмечают авторы доклада.

По оценкам ИСИЭЗ НИУ «ВШЭ», в креативную экономику России вовлечены 4,9 млн человек, или 6,8% всех занятых в стране. Для измерения масштабов креативной занятости исследователи опирались на два частично пересекающихся показателя: 2,7 млн работающих в креативных индустриях (из которых не все заняты творческим трудом — как, например, водители на киностудии) и 3,5 млн занятых в креативных профессиях, в том числе в традиционных отраслях (например, дизайнеры в автоконцернах).

Креативная занятость сконцентрирована в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области. В столице доля креативных работников в общей численности занятых (13,6%) практически вдвое превосходит среднее значение по стране.

Порядка 70% всех занятых в творческих профессиях приходится на долю десяти наиболее массовых (из 44 проанализированных). Среди них лидируют специалисты по рекламе и маркетингу (20%), а также разработчики программного обеспечения (15%).

Валовая добавленная стоимость креативных индустрий в России достигает 2,39 трлн рублей (104,6 млрд долларов США по паритету покупательной способности), или 2,4% ВВП. В обзоре отмечается, что показатель России близок к среднемировому (3%), но ниже, чем в странах-лидерах: Италии (6,1%), Великобритании (5,8%), Австралии (5,7%). По объему валовой добавленной стоимости креативных индустрий Китай и США заметно обгоняют другие страны с показателями 988 млрд и 921,6 млрд долларов по паритету покупательной способности соответственно.



«Внешняя торговля России креативными товарами и услугами характеризуется отрицательным торговым балансом. В 2019 году в торговле креативными услугами дефицит составил 3 млрд долларов США, товарами — 4 млрд долларов США. Оставаясь нетто-экспортером услуг в области маркетинга и рекламы, а также научных исследований и разработок, Россия во многом зависит от импорта архитектурных, инженерных и технических услуг, что делает инновационные процессы в стране уязвимыми для внешних шоков», — говорится в обзоре.

Ася ШАЛИМОВА