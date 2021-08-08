Аналитики группы компаний «Финам» рекомендуют инвесторам покупать акции международного финансового холдинга Morgan Stanley, ожидая роста их стоимости на 16,3%. По прогнозу экспертов, низкая зависимость от традиционного банковского бизнеса позволила компании удачно пройти через кризисный 2020 год и показать заметный рост выручки в этом году. Ценные бумаги компании рекомендуется покупать с целевой ценой 112,3 доллара.

Morgan Stanley — международный финансовый холдинг, обладающий крупнейшим в мире брокерским бизнесом и являющийся лидером по количеству организуемых IPO. Его бизнес делится на три основных направления: институциональные ценные бумаги, управление капиталом и инвестиционный менеджмент. Традиционными банковскими услугами эмитента пользуются в том числе правительства, финансовые учреждения и корпорации.



Благодаря низкой зависимости от традиционного банковского бизнеса компании удалось гораздо лучше, чем другим ведущим американским кредиторам, пройти через коронакризис, подчеркивается в аналитической записке. Этот год также удачный для холдинга: чистая прибыль во II квартале увеличилась год к году на 9,9% до 3,51 млрд долларов, а выручка превысила консенсус-прогноз и достигла 14,76 млрд долларов, увеличившись на 8%. Объем активов Morgan Stanley составил 1,16 трлн долларов, взлетев на 19,1%. При этом прибыль на акцию опустилась на 5,6% до 1,85 доллара, но уверенно превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит на уровне 1,63 доллара.

В отчетном периоде Morgan Stanley вернул свыше 3,5 млрд долларов акционерам за счет дивидендов и выкупа акций. При этом в июле руководство банка повысило размер квартального дивиденда сразу вдвое с 35 до 70 центов на бумагу. «Таким образом, дивдоходность NTM акций Morgan Stanley составила 2,9%, став одной из самых высоких в отрасли. Помимо этого холдинг анонсировал новую программу buy-back объемом 12 млрд долларов — порядка 7% от текущей капитализации», — обращают внимание аналитики.

В исследовании отмечается, что важной частью стратегии роста Morgan Stanley являются сделки слияния и поглощения (M&A). Так, в 2020 году банк купил финансовую корпорацию E*Trade путем обмена акциями на 13 млрд долларов, получив в результате сделки более 5,2 млн клиентских счетов и розничные активы на 360 млрд. В этом году холдинг закрыл сделку по приобретению одной из старейших инвесткомпаний в США Eaton Vance. «Эти приобретения будут способствовать усилению влияния в бизнесе Morgan Stanley сегментов управления капиталом и инвестиционного менеджмента, которые в меньшей степени зависят от ситуации на фондовых и долговых рынках. В результате доходы банка в перспективе должны стать более сбалансированными и устойчивыми», — объясняют аналитики «Финама».

По мере восстановления глобальной экономики холдинг продолжит демонстрировать высокие финансовые показатели, прогнозируют эксперты. «Глобальная экономика, по прогнозу МВФ, вырастет на 6% в текущем году и на 4,9% в следующем. На этом фоне следует ожидать сохранения бума IPO в мире и увеличения числа размещений долговых бумаг. Также можно рассчитывать на дальнейшее повышение активности в сфере M&A, поскольку компании будут продолжать реорганизовывать операции, адаптируясь к последствиям коронакризиса. Morgan Stanley, учитывая его сильные позиции на рынке инвестбанковских услуг, должен стать одним из главных бенефициаров данных тенденций», — заключают аналитики.