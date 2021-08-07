SberCIB предоставил проектное финансирование девелоперской компании Level Group для строительства ЖК «Level Нагатинская» на сумму 8,5 млрд рублей сроком до марта 2025 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Жилой комплекс бизнес-класса «Level Нагатинская» будет построен в Москве в северной части района Нагатино-Садовники. Комплекс расположится по адресу: Нагатинская набережная, вл. 10, в пешей доступности от станций метро «Нагатинская», «Коломенская» и МЦК «Верхние Котлы».



Проект «Level Нагатинская» рассчитан на 1 125 квартир, для которых разработано более 40 вариантов функциональных планировок (от 20 до 125 кв. м). В комплексе предусмотрен подземный паркинг.