Банк «Авангард» начал выпускать виртуальные бизнес-карты, сообщает пресс-служба кредитной организации. Клиенты банка — юридические лица и ИП — могут оформить виртуальную корпоративную карту Mastercard Business Virtual в интернет-банке и мобильном приложении «Авангарда».

«Виртуальной картой можно оплачивать командировочные, хозяйственные и представительские расходы компании в Интернете и в магазинах с помощью Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. По карте начисляется кэшбэк 1%, а также доступны специальные предложения программы «Mastercard Бизнес-Бонус», — говорится в релизе.

Клиенты могут контролировать расходы по картам онлайн и устанавливать индивидуальные лимиты для каждого сотрудника.

Выпуск и обслуживание Mastercard Business Virtual — бесплатно.