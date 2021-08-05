Банк «Уралсиб» повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Ставки были повышены в среднем на 0,1—1 процентный пункт в зависимости от вида вклада, срочности и других параметров.
Самые популярные вклады со специальными условиями
Выбор пользователей Банки.ру
|Название
|Ставка, %
|Мин. сумма, ₽
|Мин. срок, дней
|от 6.1%
|от 100000
|181
|
Открыть онлайн
Лиц.№ 77
|6.3%
|от 10000
|367
|
Открыть онлайн
Лиц.№ 705
|от 6.2%
|от 50000
|181
|
Открыть онлайн
Лиц.№ 3073
|6.8%
|от 300000
|550
|
Открыть онлайн
Лиц.№ 2440
|6.5%
|от 100000
|550
|
Открыть онлайн
Лиц.№ 3311
По базовым видам вкладов «Доход», «Рост», «Комфорт», в том числе в рамках пакетов услуг, максимальные ставки составят до 5,9% годовых (с учетом надбавки при открытии в онлайн-банке).
Наибольшая ставка в линейке предлагается по срочному вкладу «Удачный старт» — 7% годовых при сроке размещения три года. Отмечается, что вклад могут открыть новые клиенты, которые до момента его открытия не являлись клиентами банка.