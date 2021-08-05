Банк «Уралсиб» повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ставки были повышены в среднем на 0,1—1 процентный пункт в зависимости от вида вклада, срочности и других параметров.

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По базовым видам вкладов «Доход», «Рост», «Комфорт», в том числе в рамках пакетов услуг, максимальные ставки составят до 5,9% годовых (с учетом надбавки при открытии в онлайн-банке).

Наибольшая ставка в линейке предлагается по срочному вкладу «Удачный старт» — 7% годовых при сроке размещения три года. Отмечается, что вклад могут открыть новые клиенты, которые до момента его открытия не являлись клиентами банка.

Анна КОМАРОВА