Без высшего образования не построить успешную карьеру — в этом уверены 43% россиян, свидетельствуют данные опроса медиахолдинга Rambler&Co. У интернет-пользователей спрашивали, оправдались ли их надежды на высшее образование и остались ли они работать по профессии.

Две трети (66%) участников опроса имеют высшее образование, у 18% их несколько, по 8% респондентов после школы нигде не учились или получили неоконченное высшее.

Так, 45% респондентов работают по той специальности, которую приобрели в университете. Каждый пятый выбрал смежную сферу деятельности, 16% сменили профессию без дополнительного обучения, 11% респондентов для новой работы пришлось получать новое образование. Только 8% признались, что изначально им был нужен только диплом и работать по специальности они не планировали.



Большинство (55%) учились на программах специалитета, 24% получили диплом магистра, для 12% респондентов оказалось достаточно бакалавриата, 9% имеют ученую степень кандидата или доктора наук.

Почти половина опрошенных россиян (48%) ответили, что им не подошел бы формат дистанционного высшего образования, 21% не против новых форм обучения. 31% уже учились дистанционно, и среди них 19% это не понравилось, а 12%, наоборот, оценили преимущества такого формата.

Почти треть респондентов (32%) признались, что еще будучи школьниками приблизительно понимали, чем хотят заняться в будущем. Четверть опрошенных россиян начали заранее готовиться к поступлению в вузы на определенную специальность. 16% со временем решили сменить профессию, 15% во всем следовали советам родителей, а 12% выбирали специальность по результатам экзаменов.

Согласно опросу, 26% считают, что диплом важен, но практические навыки гораздо полезнее, 17% респондентов получали образование не для работы, а для эрудиции. Для 14% учеба в вузе оказалась не важна, из них 12% ответили, что можно вообще не учиться, а 2% предпочитают быстрые и узкоспециализированные курсы.