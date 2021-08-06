Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

ВТБ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» запустили сервис удаленного подписания документов. Новой технологией могут воспользоваться партнеры-застройщики и их клиенты, приобретающие недвижимость, в том числе с помощью ипотечного кредита. Онлайн-сервис позволяет застройщику, клиенту и банку подписывать все документы по сделке в едином личном кабинете застройщика.

СберБанк запустил в Москве специальное предложение по ипотечным кредитам от 12 млн рублей на жилье в новостройках. Оформить ипотеку можно в любом офисе «Сбера» в Москве, при этом недвижимость может находиться в любом регионе России. Максимальная сумма кредита составляет 60 млн рублей, максимальный срок не должен превышать 30 лет. Первоначальный взнос — от 20%. Кредит по ставке от 7,4% годовых можно получить для покупки квартиры, жилого дома или иного жилого помещения в аккредитованном банком строящемся комплексе. Кроме того, банк снизил с 30% до 20% первоначальный взнос в рамках особого условия «Жилищный кредит по двум документам» . Эта акция продлится до 20 января 2022 года.

Альфа-Банк запустил акцию по рефинансированию кредитов, в том числе ипотеки. Она продлится по 8 сентября и позволит клиентам не платить проценты в первые три месяца — нужно будет вносить только минимальный платеж по кредиту. Проценты за кредит будут начисляться с четвертого месяца с момента оформления рефинансирования — по сниженной ставке от 5,5%. Рефинансирование позволяет снизить ставку и уменьшить сумму ежемесячного платежа по кредитам Альфа-Банка или других банков.

Абсолют Банк запустил онлайн-сервис по продлению коллективной схемы страхования по ипотеке. Новый функционал поддерживает работу с персональными предложениями, которые банк направляет клиенту для оплаты страховки. Клиент может получить предложение со ссылкой на услугу с индивидуальными условиями, продлить и оплатить страховку через приложение или интернет-банк, без визита в отделение банка. Опция доступна в интернет-банке и мобильном приложении «Абсолют Mobile».