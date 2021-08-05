Банк ДОМ.РФ повысил процентные ставки по всем вкладам своей линейки в рублях сроком от одного года. Об этом в четверг сообщили в финучреждении.
Самые высокие ставки предлагаются по сезонному вкладу «ДОМа лучше» — до 7,5% годовых. Максимальная ставка доступна при размещении средств на три года, открытии депозита онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке — и сумме от 1 млн рублей.
По вкладу «Надежный» максимальная ставка составляет 7,3% на трехлетнем сроке. Вклад можно открыть онлайн на финансовой платформе «Финуслуги».
Вклад «Стратегический» можно открыть на срок от трех месяцев до года со ставкой до 7,2%. Депозит представляет собой комплексный инвестиционный продукт.
По депозитам «Доходный+» и «Доступный» предусмотрена повышенная на 0,1 процентного пункта ставка для новых, зарплатных или премиальных клиентов, а также для пенсионеров. По базовому вкладу «Доходный+» максимальная ставка составляет 6,7%, по вкладу «Доступный» с опцией пополнения и снятия — 5,9%.