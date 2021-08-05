Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности двух кредитных учреждений — банка «Открытие» и Альфа-Банка. Информация об этом опубликована в четверг на сайте регулятора.

В отношении банка «Открытие» 5 августа 2021 года ЦБ вынес два постановления. Первое — по статье 15.26.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Она предусматривает наказание за неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок. Статья предусматривает наказание для нарушителей в виде штрафа: для должностных лиц— в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Второе постановление в отношении банка «Открытие» вынесено по статье 14.29 КоАП РФ, которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

Также постановление по статье 14.29 Банк России 5 августа 2021 года вынес в отношении Альфа-Банка.

Постановлениями во всех трех случаях предусмотрено наложение на нарушителей административных штрафов, при этом в материалах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностным или юридическим лицам. Документы пока не вступили в законную силу.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитным организациям направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.