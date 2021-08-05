«Ростелеком» может выплатить дивиденды в размере до 5,5—6 рублей на одну акцию по итогам 2021 года. Об этом в ходе телефонной конференции по итогам финансовых результатов компании за II квартал этого года сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает ТАСС.

«Компания продолжила уверенно наращивать финансовые и операционные показатели. Второй квартал подряд мы заметно улучшаем показатель свободного денежного потока, что важно для формирования базы роста дивидендных выплат в будущем. По итогам 2021 года мы планируем рассмотреть возможность увеличить выплаты на одну акцию до 5,5—6 рублей, что предполагает существенно больший рост, чем мы таргетировали в новой дивидендной политике», — сказал он.

Ранее акционеры «Ростелекома» на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2020 года из расчета 5 рублей на одну обыкновенную акцию.

Консолидированная выручка «Ростелекома» по международным стандартам финансовой отчетности увеличилась по итогам апреля — июня 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9% и составила 138,6 млрд рублей.



«Ростелеком» — крупнейший российский телекоммуникационный оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций «Ростелекома», 8,44% акций принадлежат ВТБ, еще 20,98% — у АО «Телеком инвестиции» (в которой у ВТБ 43,91%, остальное — у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля «ВЭБ.РФ» в «Ростелекоме» составляет 3,36%. На акции в свободном обращении приходится 29,02%.