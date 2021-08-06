Во II квартале российские интернет-пользователи получили 2 млн мошеннических писем, в которых обещают легкий способ обогащения, пишут «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского». Это почти втрое больше, чем с января по март 2021 года или последние три месяца 2020-го.

По словам руководителя группы защиты от почтовых угроз в компании Андрея Ковтуна, в скам-рассылках обычно присутствуют предложения фейковых выплат, денежных переводов и пассивного дохода. «Фальшивые уловки самые разные: в письме может упоминаться заработок на криптовалюте, бизнес-схема от известных людей или выплаты от банков», — отметил он.

Чаще всего цель авторов рассылок — заставить человека заплатить небольшую сумму денег якобы в качестве комиссии. По данным ЦБ, за первые три месяца 2021 года кибермошенники увели у россиян 2,87 млрд рублей. За полугодие сумма может превысить 5 млрд, говорят специалисты.

«Пользователю приходит письмо, в котором ему предлагают легкий вид заработка. Когда он переходит по ссылке из этого письма, то попадает на скам-сайт. На определенном этапе его просят оплатить небольшую комиссию, например агентское вознаграждение. В результате эта комиссия уходит злоумышленникам, и никакого реального предложения человек не получает», — рассказал Ковтун, добавив, что пользователь также должен ввести персональные или платежные данные, рискуя их сохранностью.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов компании ГК InfoWatch Андрей Арсентьев подтвердил, что объем скам-рассылки в Интернете вырос кратно даже по сравнению с 2020 годом, когда был зафиксирован всплеск сетевого мошенничества вскоре после начала пандемии. Управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами Уральского Банка Реконструкции и Развития Александр Дарданов, в свою очередь, добавил, что ранее скам-мошенничество было сосредоточено в основном вокруг легкого выигрыша, когда было много рекламы российских лотерей. «Сейчас ввиду того, что удаленная работа становится трендом, мошенники активнее используют письма, рассылки и поддельные сайты, предлагающие быстрый заработок, для сбора информации о платежной карте», — заключил он.

В ВТБ подтвердили, что попыток несанкционированных операций с использованием скам-писем о заработке в первом полугодии 2021 года стало больше. В Газпромбанке уточнили, что фишинговые письма поступают как на личные ящики, так и на корпоративные. Только на адреса банка в день приходит более 100 тыс. таких сообщений. Опасность скам-писем также подтвердили в «Зените», МКБ, ПСБ и «Тинькофф». В последнем уточнили: если клиент все же указал данные карты на подозрительном ресурсе, необходимо ее заблокировать и перевыпустить.