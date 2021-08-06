Банк России приказом от 6 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КС Банка (регистрационный номер 1752, Саранск), сообщает пресс-служба регулятора.

Как поясняет ЦБ, КС Банк:

занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения;

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

«Деятельность КС Банка была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля КС Банк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», — отмечается в сообщении.

КС Банку было направлено предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального положения, исполнение которого приводило к возникновению в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Данные обстоятельства, указывает регулятор, свидетельствовали о наличии в деятельности КС Банка реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

В КС Банк назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КС Банк — участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».