Изменение в блокчейне криптовалюты Ethereum, вступившее в силу в четверг, 5 августа, показало, что ее мировая сеть готова к еще большей модернизации для сокращения потребления энергии, пишет Forbes со ссылкой на заявление создателя криптовалюты Виталика Бутерина в интервью изданию Bloomberg. Программист ожидает перехода на новую версию сети альткоина (Ethereum 2.0) уже к концу 2021 года.

В четверг самый популярный в мире блокчейн обновил свое программное обеспечение. Хардфорк London содержит пять обновлений, связанных с майнингом, стоимостью трансакций и обработкой контрактов. Предыдущий хардфорк назывался Berlin. Апрельское и августовское обновления — промежуточные этапы перехода на новую версию сети альткоина. Бутерин назвал обновление самым значительным изменением в блокчейне Ethereum с 2015 года. По его словам, последний апгрейд стал доказательством того, что экосистема Ethereum способна к глубоким переменам, в том числе к сокращению потребления энергии и углеродных выбросов.

Ethereum и его более известный конкурент биткоин сейчас используют систему proof-of-work, которая требует наличия глобальной сети компьютеров, работающих круглосуточно. Переход на новую версию предполагает использование другого подхода — proof-of-stake. Весь процесс перехода называется слиянием. Бутерин отметил, что слияние ожидается к началу 2022 года, но может произойти уже в конце 2021-го. Хардфорк London «определенно делает меня более уверенным в слиянии», — сказал создатель Ethereum.

Ethereum вырос примерно на 590% в 2020 году, в то время как биткоин — более чем в три раза. Обе монеты упали примерно наполовину от их недавних рекордных максимумов в апреле. Скачок курса Ethereum во многом был связан со спросом на незаменяемые токены (NFT), которые представляют собой цифровые файлы, подлинность и редкость которых могут быть подтверждены блокчейном Ethereum. Популярность NFT резко возросла в этом году, все — от художественных галерей и домов мод до Международного олимпийского комитета и Twitter — предлагают цифровые токены на продажу. По данным CoinMarketCap, Ethereum на 3:00 по московскому времени торгуется на криптобиржах выше 2 800 долларов, в то время как до хардфорка цена на него достигала 2 400 долларов.

Изменение в четверг сделает Ethereum ближе к тому, как работает биткоин. В отличие от Ethereum, биткоин с момента своего запуска в 2009 году имел фиксированный лимит в 21 млн монет, которые когда-либо будут созданы. Именно это отличие спровоцировало критиков на заявление о том, что Ethereum не следует рассматривать как цифровую валюту. Изначально, в 2013 году, Бутерин планировал ограничение на количество эфира. Доказательство ставки на криптовалюту, переход к которому заложен в новом апгрейде, в конечном итоге изменит экономику криптовалюты, сказал он. «На самом деле не было возможности взять на себя очень сильные долгосрочные обязательства по денежно-кредитной политике», — сказал создатель Ethereum о своем первоначальном видении.