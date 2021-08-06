Штамм коронавируса «дельта» является основным риском для роста мирового ВВП, говорится в заметке британской аналитической компании Oxford Economics на основе проведенного ею бизнес-исследования.

«Согласно нашему последнему исследованию восприятия рисков, вариант коронавируса «дельта» представляет наибольший риск для мировой экономики», — говорится в заметке.

Исследование — это опрос мнений представителей 160 компаний, который проводился с 12 июля по 3 августа, отмечается в ней.

«Около 40% компаний стали более позитивно оценивать перспективы мировой экономики за последний месяц. Однако заметная часть респондентов стала более пессимистичной в связи с возросшими опасениями по поводу варианта «дельта», — говорится в заметке.

Отмечается, что речь идет об оценках роста глобального ВВП на ближайшие два года. Более пессимистично на экономические перспективы стали смотреть почти 30% респондентов, а около 30% своего мнения за последний месяц не поменяли.

Штамм коронавируса «дельта» в первой половине июля был основным в большинстве стран Европы, на этом фоне было рекомендовано усилить меры для сдерживания его распространения, отмечалось в конце месяца в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ. Кроме того, в ВОЗ недавно предупредили, что пандемия коронавируса далека от окончания.

Эксперты Oxford Economics в конце июля предположили, что политики в ЕС на фоне процесса вакцинации все же предпочтут не возвращать строгие ограничения на социально-экономическую жизнь перед лицом роста числа заражений коронавирусом.

Именно так называемые локдауны оказали очень негативное влияние на экономику всего мира еще в самом начале пандемии.