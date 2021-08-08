Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

РГС Банк улучшил условия программ автокредитования. Максимальная сумма автокредита на новые автомобили увеличена с 5 млн до 8 млн рублей, по большинству программ на подержанные авто — до 5 млн рублей. Также увеличен возраст автомобилей с пробегом по залоговым кредитам: для транспортных средств отечественного производства и автомобилей марки Daewoo — с четырех до десяти лет, иностранного производства — с десяти до 15 лет. Банк предлагает классический автокредит на новые и подержанные машины, кредит с остаточным платежом, серию спецпрограмм с партнерами (на марки «ГАЗ», Fuso, Geely, Kiа и др.), а также потребительский кредит наличными на покупку авто. Последний оформляется в сумме до 3 млн рублей на срок до пяти лет по ставке от 7,9%. После подтверждения цели покупки ставку можно снизить на 2 процентных пункта (так, минимальная ставка по автокредиту составит 5,9%, а программа позволит получить полную свободу выбора при покупке машины).

«Тинькофф» и «Яндекс.Маркет» запустили онлайн-кредитование покупателей. Теперь пользователи «Яндекс.Маркета» могут оформить покупки в кредит на сумму от 3 тыс. до 200 тыс. рублей прямо во время заказа (как на отдельные товары, так и на всю корзину покупок). Для этого нужно заполнить анкету (указать удобный срок кредита, контакты и паспортные данные), и маркетплейс мгновенно передаст заявку в банк. Кредит можно погашать (в том числе досрочно) в приложении «Тинькофф». В случае возврата купленного в кредит товара банк автоматически закроет заем и вернет покупателю деньги. Если возвращается не весь заказ, а только часть товаров из него — банк пересчитает кредит с учетом изменившейся общей стоимости покупки, выбранного срока и уже внесенных платежей.



Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Клиенты СберБанка смогут оформить потребительский кредит на рефинансирование по рекордно низкой ставке от 8,9% по кредитам на срок до года и сумму от 1 млн рублей. Акция действует со 2 августа по 30 сентября 2021 года. Также ставка снизилась и для кредитов до 1 млн рублей, нижняя граница в таком случае составит 10,9%. Определить сумму, которую с высокой вероятностью одобрит банк, каждый клиент может с помощью сервиса «Кредитный потенциал». Также СберБанк снизил ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» на 1,2 п. п.: теперь ставка для зарплатных клиентов составляет 9,2%, а для остальных — 9,7%.

Альфа-Банк проводит акцию по рефинансированию кредитов. Она продлится по 8 сентября и позволит клиентам не платить проценты в первые три месяца — нужно будет вносить только минимальный платеж по кредиту. Проценты за кредит будут начисляться с четвертого месяца с момента оформления рефинансирования — по сниженной ставке от 5,5%. Рефинансирование позволяет снизить ставку и уменьшить сумму ежемесячного платежа по кредитам Альфа-Банка или других финучреждений.