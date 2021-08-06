Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» для владельцев гаджетов на платформе Android и iOS. Подача заявления займет несколько минут и не потребует явки в офис Пенсионного фонда России или в отделение банка.



«Чтобы оформить назначение первой пенсии, клиенту достаточно зайти в приложение на своем смартфоне и оформить онлайн-заявку на назначение пенсии. Для этого необходимо выбрать раздел «Услуги», затем подраздел «Госуслуги», далее — «Получение пенсии» и «Оформление пенсии впервые», — говорится в релизе.

Банк направляет это заявление в онлайн-режиме в Пенсионный фонд РФ. После решения ведомства необходимо выбрать счет для получения пенсии через сервис «Получение пенсии на карту ВТБ» в том же разделе. Все пенсионные выплаты ежемесячно зачисляются на выбранный клиентом счет. Для оформления заявления будущему пенсионеру необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг: ее также при необходимости можно подтвердить с помощью сервиса «ВТБ Онлайн».

Оформить заявление на получение пенсии на карту ВТБ также можно с помощью сотрудников в офисах банка или в интернет-банке.