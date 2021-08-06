Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Уралсиб» на уровне «A-.ru» со «стабильным» прогнозом, сообщается в релизе .

В агентстве напомнили, что банк «Уралсиб» находится на санации АСВ с 3 ноября 2015 года, процедура его финансового оздоровления завершается в 2025-м. Стратегия финансовой организации основана на органичном развитии бизнеса по ключевым направлениям, включая кредитование физических лиц и расширение спектра продуктов, приносящих комиссионный доход, в том числе банковских гарантий.

Аналитики отмечают высокие позиции в банковской системе и диверсификацию бизнеса. «Оценка бизнес-профиля банка отражает его высокие позиции в российской банковской системе, которые, по мнению НКР, сохранятся и в среднесрочной перспективе, несмотря на более агрессивный рост банков с сопоставимыми размерами активов и капитала», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, банк характеризует высокая степень диверсификации активов и операционного дохода, поскольку помимо корпоративного кредитования к ключевым направлениям бизнеса относится потребительское кредитование, включая ипотеку и автокредитование. Ограничивающее влияние на показатели бизнес-профиля оказывает повышенная концентрация корпоративного кредитования на нескольких крупных кредитных рисках. В среднесрочной перспективе НКР ожидает снижения концентрации за счет постепенного сокращения объемов риска связанных заемщиков.

В НКР обращают внимание на то, что бизнес банка умеренно диверсифицирован. Отмечается снижение концентрации на крупнейшей риск-позиции (без учета требований с оценкой кредитного качества на уровне «ААА»). За последние 12 месяцев на нее приходилось в среднем около 17% капитала, годом ранее — 18%. Кроме того, агентство положительно оценивает снижение доли связанных сторон в активах и доходах. Уточнение расчета крупнейшей риск-позиции оказало позитивное влияние на оценку диверсификации бизнеса с учетом актуальных значений показателя на 1 июля 2021 года.

Регуляторные показатели достаточности капитала банка отражают достаточный для абсорбирования умеренного стресса уровень капитала: на 1 июля 2021 года норматив Н1.0 составлял 11,2%, Н1.1 и Н1.2 — 9,5%. Отмечается улучшение запаса нормативов над регуляторным минимумом в первом полугодии текущего года: среднее значение Н1.0 за этот период составило 11% (против 10,3% в 2020 году), Н1.1 и Н1.2 — 9,3% (8,7% в 2020-м). По оценке НКР, капитал банка выдерживает разовое досоздание резервов, которые требуется сформировать по проблемным активам в течение ближайших лет в соответствии с планом финансового оздоровления, без падения показателей достаточности ниже регуляторных минимумов.

На 1 июля 2021 года общий объем кредитов с просроченными платежами составлял 81% регуляторного капитала банка. НКР отмечает, что данный показатель не ухудшился по итогам 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19. Относительно высокая доля проблемных кредитов компенсируется высоким уровнем созданных по ним резервов. По результатам углубленного анализа более 30 риск-позиций банка, представленных в основном клиентами с оценкой кредитного качества в диапазоне от «BB» до «А» по методологии НКР, отмечается умеренная склонность к принятию риска. Повышенный кредитный риск характерен для достаточно ограниченного числа корпоративных клиентов.