Объем Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 августа превысил 13,757 трлн рублей, прибавив за месяц 182 млрд. Такие данные приводятся в последней сводке Минфина «О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния».

«По состоянию на 1 августа 2021 года объем ФНБ составил 13 трлн 757 млрд 49,1 млн рублей или 11,9% ВВП, прогнозируемого на 2021 год в соответствии с федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», что эквивалентно 189 млрд 95,1 млн долларов США», — указывает ведомство.

Ранее Минфин сообщал, что на1 июля объем ФНБ равнялся 13 трлн 574 млрд 581,2 млн рублей, что эквивалентно 187,566 млрд долларов.

Таким образом, в июле ФНБ увеличился на 182 млрд рублей, а в долларовом эквиваленте — на 1,5 млрд.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 38 млрд 561,6 млн евро, 4 млрд 178,7 млн фунтов стерлингов, 600,304 млрд японских иен, 226 млрд 625,2 млн китайских юаней и 405 т 708,4 кг золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 532 млрд 356,1 млн рублей. Кроме того, 3 млрд долларов вложены в долговые обязательства иностранных государств.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 294 млрд 846,2 млн рублей и 4 млрд 113,3 млн долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 278,992 млрд рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138 млрд 433,9 млн рублей. Еще 3 млрд 442,025 млн рублей вложено в обыкновенные акции СберБанка, а 56 млрд рублей — в обыкновенные акции «Аэрофлота».

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 230 млрд 494,2 млн рублей, что эквивалентно 3 млрд 138,5 млн долларов США.