С 6 августа открыт прием заявок на участие в молодежной программе FINOdays , которая пройдет 8—12 ноября в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2021 в Сочи.



Программа FINOdays создана для молодых специалистов от 18 до 24 лет из России и стран ЕАЭС, которые хотят построить карьеру в финтехе. Те, кто пройдет отборочные этапы, будут приглашены в Сочи на хакатон, где им предстоит решать кейсы от ведущих игроков финансового рынка. К участию в молодежной программе приглашаются разработчики блокчейн-решений, программисты, студенты технических специальностей, продуктологи, финансовые и бизнес-аналитики, маркетологи. Призовой фонд — 1 млн рублей.

Прием заявок продлится по 31 августа.

Подробная информация и регистрация на сайте .