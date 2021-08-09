Лидеры из ведущих технологических компаний на осенней конференции о цифровых технологиях для бизнеса — Tech Week 2021 обсудят, как российскому бизнесу не только остаться на плаву, а вырасти в разы в период постпандемии. Участники мероприятия поговорят об изменениях, которые ожидают финтехкомпании и банковский сектор в 2022 году.

Одной из тем станут первые итоги массовой цифровизации. Как бизнес адаптируется к современным условиям? Участники встречи также обсудят актуальное программное обеспечение для финансовой отрасли, обновленные приложения и новые рабочие бизнес-модели. В рамках конференции эксперты ответят на эти и другие вопросы, поделятся своими практическими кейсами по адаптации бизнеса к изменчивым условиям рынка. Владельцы и руководители компаний смогут найти актуальные и эффективные решения для своих рабочих задач.

Напомним, Tech Week 2021 — это трехдневная прикладная конференция и выставка инновационных технологий для бизнеса. Во второй раз в этом году она пройдет с 9 по 11 ноября в технопарке «Сколково». В конференции примут участие более 300 спикеров. Традиционно в течение двух дней будет функционировать выставка, на которой свыше 180 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса. Для участия в конференции необходимо приобрести билеты .

Преимущества конференции:

практические знания, которых нет в свободном доступе;

опыт экспертов из международных компаний;

связи, на установление которых ушли бы годы.

Среди спикеров:

член совета директоров Microsoft в России, директор по технологической политике Денис Сериченко;

генеральный директор ABBYY Россия Дмитрий Шушкин;

исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Джордж Хелд;

генеральный директор Visa в России Михаил Бернер;

директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков;

директор департамента по финансовым сервисам Tele2 Илларион Яловенко.

Tech Week стоит посетить, если нужно:

Получить преимущество перед конкурентами. Изменить свое сознание, найти новые связи и готовые решения для своего бизнеса.

Послушать и познакомиться с топовыми спикерами. Более 300 докладов от лучших специалистов в своей области.

Внедрить современные практики. Мастер-классы от экспертов, работа в команде.

Узнать об инновационных технологиях. Выставка технологических решений для бизнеса.

Презентовать свой проект или компанию. Арендовать стенд и рассказать о своих услугах. Получить быструю обратную связь о своем продукте.

Найти новые бизнес-связи. Обменяться идеями с коллегами и спикерами, заключить деловые соглашения во время конференции и на масштабной вечеринке AfterParty.

Для участия в конференции необходимо приобрести билеты. Забронировать места можно по телефону: +7 (499) 348-20-04 или на сайте.