Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило кредитный рейтинг Банка ДОМ.РФ на уровне «AA-.ru» с «позитивным» прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

В комментарии указано, что оценка бизнес-профиля учитывает значительную роль банка в составе группы компаний «ДОМ.РФ» как одного из крупнейших участников ипотечного рынка и рынка кредитования сделок проектного финансирования застройщиков в сегменте жилищного строительства. «Быстрый рост кредитного портфеля позволил банку войти в 2021 году в число 20 крупнейших кредитных учреждений РФ по величине активов, а по итогам апреля за счет докапитализации на 30 млн рублей он вышел на 15-е место по капиталу. НКР ожидает дальнейшего усиления рыночных позиций Банка ДОМ.РФ в 2021 году в связи с ростом ипотечного портфеля и портфеля кредитования сделок проектного финансирования», – отметили аналитики НКР.

Показатели рентабельности банка по МСФО в НКР оценили как умеренные. «Средняя рентабельность капитала (ROE) несколько выросла с начала года и за 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2021 года, составила 5,1% против 3,9% за 2020 год. Основными факторами, сдерживающими рост прибыльности банка, стали рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам и необходимость создания резервов по значительным неиспользованным кредитным лимитам в рамках проектного финансирования застройщиков», – говорится в комментарии агентства.

Склонность банка к риску эксперты назвали умеренной, однако в НКР ожидают ее повышения в среднесрочной перспективе в результате принятия банком новых рисков в сфере проектного финансирования. «По нашему мнению, несмотря на рост аппетита к риску, показатели качества кредитного портфеля банка на горизонте 2021 года останутся достаточно хорошими, в том числе по причине постепенного вызревания рисков в кредитовании застройщиков», – пишут аналитики НКР.

Среди позитивных факторов они также отметили диверсифицированное фондирование и комфортную позицию банка по ликвидности, отсутствие акционерных рисков, оценили как адекватные систему управления и качество менеджмента банка. «Оценка качества управления сдерживается необходимостью оценки эффективности реализации стратегии банка в контексте ожидаемого присоединения МСП Банка, которое на текущий момент откладывается. Агентство не ожидает возникновения дополнительных существенных рисков в отношении качества управления и стратегии в связи с указанной сделкой, что отражено в «позитивном» прогнозе», — уточнили в НКР.

Эксперты назвали и факторы, которые могут повлиять на изменение кредитного рейтинга Банка ДОМ.РФ: «К изменению прогноза на «стабильный» или к понижению кредитного рейтинга банка могут привести существенный рост склонности к риску, выражающийся в быстром увеличении доли проблемных кредитов и значительном снижении показателей достаточности капитала и рентабельности, а также существенное ухудшение профиля ликвидности».