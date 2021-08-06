Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Промсвязьбанк предложил новый вклад «Сильная ставка» с доходностью до 6,95% годовых, который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке. Одновременно ПСБ повысил доходность по всей линейке срочных депозитов и накопительных счетов. Диапазон увеличения ставок по вкладам «Весомый процент», «Онлайн», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,3—0,85 процентного пункта. По депозиту «Весомый процент» максимальная ставка достигла 7,5% годовых, «Онлайн» — 7,1% годовых, «Мой доход» — 6,75%, «Моя копилка» — 5,4%, «Мои возможности» — 5,15%. По накопительному счету «Акцент на процент» действует ставка 4% годовых, к ней можно получить дополнительную надбавку до 3 п. п. По накопительному счету «Про запас» для клиентов, которые впервые открывают накопительный счет в ПСБ, в первые два месяца действует повышенная ставка 7% годовых, базовые ставки увеличены максимально до 5% годовых.

Банк ДОМ.РФ повысил процентные ставки по всем вкладам своей линейки в рублях сроком от одного года. Самая большая доходность предлагается по сезонному вкладу «ДОМа лучше» — до 7,5% годовых. Максимальная ставка доступна при размещении средств на три года, открытии депозита в мобильном приложении или интернет-банке и сумме от 1 млн рублей. По вкладу «Надежный» максимальная ставка составляет 7,3% на трехлетнем сроке. Вклад «Стратегический» можно открыть на срок от трех месяцев до года со ставкой до 7,2%. По депозитам «Доходный+» и «Доступный» предусмотрена повышенная на 0,1 п. п. ставка для новых, зарплатных или премиальных клиентов, а также для пенсионеров. По базовому вкладу «Доходный+» максимальная ставка составляет 6,7%, по вкладу «Доступный» с опцией пополнения и снятия — 5,9%.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк «Уралсиб» повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов. Ставки выросли в среднем на 0,1—1 п. п. в зависимости от вида вклада, срочности и других параметров. По базовым видам вкладов «Доход», «Рост», «Комфорт», в том числе в рамках пакетов услуг, максимальные ставки составят до 5,9% годовых. Наибольшая ставка в линейке предлагается по срочному вкладу «Удачный старт» — 7% годовых при сроке размещения три года. Отмечается, что вклад могут открыть новые клиенты, которые до момента его открытия не являлись клиентами банка.

Абсолют Банк повышает процентные ставки по вкладам «Абсолютный доход», «Растивклад» и «Пенсионный» на 0,5—1,05 п. п. Максимальная ставка по «Пенсионному» вкладу составит 5,7%. По депозиту «Абсолютный доход» ставка увеличится до 5,55% годовых при размещении суммы от 1,4 млн рублей на срок от года до 18 месяцев, если открыть вклад в отделении банка. При оформлении вклада через интернет-банк «Абсолют Online» или мобильное приложение «Абсолют Mobile» ставка вырастет до 5,7%. Надбавка за дистанционное открытие составляет 0,15 п. п. независимо от срока и суммы вклада. Максимальная ставка по вкладу «Растивклад» для депозитов от 1 млн рублей со сроком размещения от шести до девяти месяцев увеличена до 4,6% годовых. При открытии депозита онлайн ставка вырастет до 4,75%.

Крокус-Банк предлагает новый вклад «Летнее настроение». Вклад открывается от 100 тыс. рублей сроком на 360 дней. Процентная ставка — 6% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты. При досрочном расторжении проценты по вкладу начисляются по ставке 0,5% годовых. Оформить вклад можно до 31 августа 2021 года.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Солид Банк повысил на 1 п. п. ставку по вкладу «Детский». Процентная ставка устанавливается ежеквартально на первый рабочий день квартала и приравнивается к значению ключевой ставки, действующей на первый рабочий день соответствующего квартала (на сегодняшний день составляет 6,5% годовых). Вклад открывается в пользу несовершеннолетнего лица. Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 1 096 дней. Дополнительные взносы принимаются без ограничений. Частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежеквартально путем причисления к сумме вклада. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования.

Банк «Зенит» повысил процентные ставки по счетам «Накопительный Онлайн» и «Накопительный Плюс» на 0,65—1,75 п. п. до 7% годовых. Клиенты получат максимальный доход по ставке 7% годовых, открыв счет «Накопительный Плюс». Проценты по нему начисляются, исходя из суммы минимального остатка денежных средств на счете в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей в течение 181 дня с даты открытия счета. Начиная со 182-го дня будет действовать ставка 6,25% годовых. Максимальная доходность по продукту «Накопительный Онлайн» в размере 6,5% годовых действует на ежедневный остаток по счету в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Срок хранения средств не ограничен. Клиент может совершать любые операции по счету в соответствии с тарифами банка.

ВТБ увеличил ставки по вкладу «Ваш пенсионный». Доходность по депозиту повышается на 1,05 п. п. и с учетом опции «Сбережения» по «Мультикарте» составит до 6,25%. Для клиентов ВТБ базовая ставка по вкладу «Ваш пенсионный» увеличивается до 5% без капитализации процентов при перечислении дохода на мастер-счет либо до 5,25% с учетом капитализации. Доходность можно дополнительно увеличить на 1 п. п., подключив опцию «Сбережения» к «Мультикарте», в таком случае она составит 6,25% годовых. Минимальная сумма на депозите составляет 1 тыс. рублей, возможны снятие средств и пополнение вклада на протяжении его действия. Средства размещаются на два года.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам «Специальный» и «Доходный». Разместить деньги во вклад «Специальный» теперь можно по ставке 6% годовых на 181 день, 6,75% — на 367 дней и 7% — на 550 дней при открытии его в офисе банка. Если при оформлении депозита воспользоваться интернет-банком или мобильным приложением, ставка будет выше на 0,25 п. п. Ставка по вкладу «Доходный» увеличена на 0,5 п. п. при размещении средств на 91 день. При открытии депозита в офисе банка ставка составит 4,75% годовых, а в удаленных каналах обслуживания — 5% годовых.

Интерпрогрессбанк повысил процентные ставки по срочным вкладам в рублях и накопительному счету для физических лиц. Увеличение доходности составило от 0,5 до 1 п. п. в рублях по вкладам действующей линейки. Так, классический вклад «Капитал» можно открыть по ставке до 6,75% годовых в рублях на срок до 730 дней. Максимальная ставка по вкладу «Дополнительный доход» составит 8% годовых в первый месяц обслуживания при пользовании «Депозитной картой», выпускаемой к вкладу. Годовая эффективная процентная ставка составит 7,58% при условии совершения ежемесячных платежей по карте на сумму от 30 тыс. рублей в месяц. Изменения коснулись и накопительного счета, годовая процентная ставка по которому составляет 5% в рублях.

МТС Банк повысил ставки по линейке вкладов в рублях для клиентов — физических лиц. Максимальная доходность увеличена до 6,8% годовых. По накопительному счету «Доступный» максимальная ставка выросла до 5,5% годовых. По сезонному вкладу «Точка роста» доходность при условии причисления процентов к основной сумме вклада при размещении на 731 день увеличена до 6,7% годовых, на 550 дней — до 6,6% годовых, на 367 дней — до 6,5% годовых, на 181 день — до 6,3% годовых. По вкладу «МТС Доходный» ставка увеличена до 6% годовых при размещении вклада на сумму от 700 тыс. рублей сроком от одного года. По вкладу «МТС Активный» ставка выросла до 5,6% годовых при размещении вклада на сумму от 700 тыс. рублей на срок от года. По вкладу «МТС Свободный» ставка увеличена до 5,4% годовых при размещении средств на срок от года. Сумма вклада — от 50 тыс. рублей. Также МТС Банк увеличил ставки по линейке премиальных вкладов в рублях. Теперь доходность в зависимости от условий вклада составляет от 5,5% до 6,8% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк «Таврический» увеличил процентные ставки по основной линейке депозитов физических лиц. По вкладу «Таврический Максимум» рост ставок составил от 0,06 до 0,6 п. п. Например, при открытии рублевого вклада в онлайн-банке на 367 дней ставка составляет 6,91% годовых. А максимальная доходность достигается при размещении денежных средств на 1 095 дней — 7,41% годовых. По вкладу «Накопительный» существенно повышена ставка на длинные сроки. Так, при размещении средств на 730 дней ставка увеличилась на 0,72 п. п. до 6,05% годовых в рублях, на 1 095 дней ставка выросла на 0,76 п. п. до 6,15% годовых в рублях. Максимальная доходность по вкладу «Особый» с возможностью льготного расторжения договора увеличилась до 7,01% годовых в рублях.

Московский Кредитный Банк повысил ставки по линейке рублевых вкладов для физических лиц. Максимальная ставка — 7,5% годовых — действует сразу по нескольким видам финансовых продуктов. Так, до 7,5% годовых увеличена ставка по вкладу «МЕГА Онлайн». Срок действия вклада — от трех до 36 месяцев. Сумма размещения — от 1 тыс. до 20 млн рублей. При этом если открыть вклад на сумму от 2 млн рублей на срок от 31 месяца, размер ставки составит 7,7%. Ставка 7,5% годовых действует по вкладу «МКБ. Практичный» в течение первых 100 дней. К размещению доступна сумма от 50 тыс. до 20 млн рублей. Банк увеличил максимальную процентную ставку по вкладу «Гранд+» для лиц, достигших пенсионного возраста. Доходность в 7,5% годовых доступна при зачислении пенсии на счет, открытый в банке. Процентные выплаты поступают ежемесячно на отдельный счет. Максимальная ставка по вкладу «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») увеличена до 6,9% годовых в рублях при размещении средств от 1 тыс. рублей на 730 дней.

Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк (СИАБ) увеличил процентные ставки по основным вкладам. По рублевому вкладу «Яркие краски» ставка повышена на 1 п. п. и составляет для вклада сроком 91 день 4,5% годовых, для вклада сроком 181 день — 6% годовых, для вклада сроком 365 дней — 6,5% годовых. Для рублевого вклада «На высоте Плюс» ставка изменена на 1 п. п. и равна 6% годовых. Для вклада «SIAB VIP» ставка в рублях увеличена на 0,9 п. п. и составляет 6,1% годовых. Ставка в долларах повышена на 0,55 п. п. до 0,75%. Для рублевого вклада «Выгодный» ставка изменена на 0,5 п. п. и составляет 5% годовых. Для вклада «Валютный доход» ставка в долларах США увеличена на 0,5 п. п. до 0,7%. Ставка в евро — 0,25%.