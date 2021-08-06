Президент РФ Владимир Путин поставил правительству задачу добиться положительной динамики численности населения по итогам 2024 года и увеличения средней продолжительности жизни в России до 75 лет по итогам 2025 года. Соответствующее поручение дано по итогам заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 19 июля 2021 года. Перечень поручений опубликован на сайте главы государства.

«Правительству РФ обеспечить изменение целевых показателей проекта единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, предусмотрев выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года», — говорится в документе.

Рост численности населения и средней продолжительности жизни в России входят в число национальных целей, которые определены указом президента РФ № 474 от 21 июля 2020 года. В этом документе перечислены приоритетные задачи развития, которые должны быть решены до 2030 года.

Как следует из опубликованного в марте проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась, по предварительным оценкам, до 71,1 года с 73,3 года в 2019-м.

По данным Росстата, на начало 2021 года численность населения России составляла 146,171 млн человек и в течение 2020 года сократилась на 578 тыс. человек.