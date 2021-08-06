Законопроект «О виртуальных активах», который ранее был принят украинским парламентом в первом чтении, после вступления в силу позволит легально использовать криптовалюты для расчетных операций. Как передает ТАСС, об этом в интервью украинскому изданию «Минфин» заявил заместитель министра цифровой трансформации страны Александр Борняков.

«В нашем законопроекте четко прописано, что криптовалюты не являются платежным средством, однако допустимы операции эквайринга. Сегодня законодательство на Украине точно так же не позволяет рассчитываться долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки», — пояснил он. Борняков отметил, что, как и в случае с долларовыми картами, будет осуществляться «мгновенная конвертация валют».

Проект закона предусматривает, что компании смогут предоставлять услуги для таких конвертаций. «Поэтому на Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютами, но через посредника», — добавил Борняков.

Законопроект «О виртуальных активах» принят в первом чтении Верховной радой 2 декабря 2020 года. Документ регулирует оборот виртуальных активов в стране, позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.