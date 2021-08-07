АКРА подтвердило кредитный рейтинг Эйч-Эс-Би-Си Банка на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Подтверждение кредитного рейтинга ООО «Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)» обусловлено очень высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны контролирующего собственника. Банк характеризуется высокой оценкой собственной кредитоспособности, поддерживаемой сильным бизнес-профилем, значительным запасом капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, Эйч-Эс-Би-Си Банк поддерживает достаточность основного капитала на стабильно высоком уровне (норматив Н1.2 на конец июня 2021 года составил 28,3%), что позволяет выдержать значительный рост стоимости кредитного риска (значительно превышающий 500 б. п.). В связи с этим вероятность реализации стрессового сценария АКРА оценивает как очень низкую.

«В результате активных дивидендных выплат коэффициент усредненной генерации капитала за 2016—2020 годы стал отрицательным и составил, по расчетам АКРА, минус 44 б. п. Однако, учитывая сохранение прибыльности операций и высоких нормативных показателей достаточности капитала, агентство оценивает способность банка к генерации капитала как нейтральную», — замечают в агентстве.

При этом банк демонстрирует хорошие показатели маржинальности (чистая процентная маржа за 2018—2020 годы — 3,3% при операционных расходах на уровне 58,9%).

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев. К негативному рейтинговому действию могут привести снижение значимости российского рынка для поддерживающего лица и существенное ухудшение его финансового положения.