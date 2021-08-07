Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества шести контролировавших банк «Солидарность» лиц в размере 8,05 млрд рублей, говорится в постановлении суда.



Апелляционный суд отменил определение столичного арбитража, который 14 мая отказал в требовании АСВ.

Как отметил апелляционный суд, указанные управляющим обстоятельства в совокупности являются достаточным основанием полагать, что имеется высокая вероятность совершения заинтересованными лицами действий по сокрытию своего имущества. «Испрашиваемые обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество контролировавших должника лиц в пределах неисполненных обязательств последнего соответствуют принципам разумности, обоснованности, соразмерности заявленным требованиям и не нарушают баланса интересов заинтересованных сторон», — говорится в постановлении.

Требование об аресте имущества бывших руководителей кредитной организации было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении топ-менеджеров банка «Солидарность» лиц к субсидиарной ответственности и взыскания с них 8,05 млрд рублей.

Ранее решением столичного Арбитражного суда банк был признан банкротом, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшие банк «Солидарность» лица совершали неправомерные действия по формированию на балансе банка неликвидных активов (производные финансовые инструменты, ссудная и приравненная к ней задолженность). Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 189.23, статьей 61.11 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» являются, по мнению АСВ, основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.