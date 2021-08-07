Стратег JPMorgan Джош Янгер заявил, что быстрое создание национальных цифровых валют (CBDC) может привести к «каннибализации» коммерческой финансовой системы, пишет Bloomberg. По мнению Янгера, клиенты начнут переводить свои средства из частных банков на счета CBDC в центральных банках, что угрожает стабильности частного банковского сектора.

«В случае поспешного создания национальных цифровых валют они могут лишить коммерческие банки от 20% до 30% финансирования», — утверждает Янгер.

Янгер предложил ввести лимит в 2,5 тыс. долларов для хранения национальной цифровой валюты на счетах центральных банков. По его мнению, это удовлетворит потребности большинства домохозяйств и не окажет сильного влияния на финансирование коммерческих банков.

В начале августа член совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэль Брейнард призвала ускорить разработку цифрового доллара. Брейнард обратила внимание на то, что США отстают от других стран в разработке национальной цифровой валюты.