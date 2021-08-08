Московский Кредитный Банк добавил новую услугу бронирования жилья в категорию «МКБ Travel» в партнерстве с Booking.com, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В зависимости от уровня клиента в программе лояльности банка для каждого бронирования на кобрендовой странице Booking.com внутри приложения «МКБ Онлайн» есть возможность получить до 7% бонусных баллов «МКБ Бонус». Обязательное условие для их зачисления — оплата бронирования банковской картой МКБ», — говорится в релизе.

Клиенты Booking.com также смогут получить доступ к своим привилегиям программы лояльности Genius (программа лояльности Booking.com, ее пользователи имеют возможность получить скидки на проживание и/ или улучшить условия своего размещения при бронировании) в дополнение к бонусным баллам МКБ. Для этого необходимо авторизоваться в Booking.com и забронировать номер с помощью банковской карты МКБ.



Ранее в «МКБ Travel» банк реализовал услугу по приобретению авиа- и ж/д билетов, а также аренды автомобилей через мобильный банк «МКБ Онлайн» в разделе «Сервисы».