Максимальное зарплатное неравенство в России зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, а также Подмосковье и Тюменской области. При этом наименьшая разница в зарплатах отмечена в Тыве и Алтайском крае, свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

«Максимальное зарплатное неравенство фиксируется в Москве, где наименее оплачиваемые 10% получают «на руки» около 20 тыс. рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тыс. рублей (при этом средняя зарплата на крупных и средних московских предприятиях составила 98,2 тыс. рублей после вычета подоходного налога), то есть в 17,9 раза больше. Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, где зарплаты самых низко- (16,6 тыс. рублей) и высокооплачиваемых (211,5 тыс. рублей) отличаются в 12,7 раза, третье место за Подмосковьем (разница в 12 раз: 14,4 тыс. рублей против 173,1 тыс. рублей)», — говорится в тексте исследования.

Далее следуют Тюменская область (разница в 10,4 раза: 14,1 тыс. рублей против 146,6 тыс. рублей), Сахалинская область (10,4 раза: 25,5 тыс. рублей против 266,2 тыс. рублей), Нижегородская область (разница в 9,9 раза: 11,5 тыс. рублей против 113,4 тыс. рублей), Астраханская область (разница в 9,9 раза: 10,4 тыс. рублей против 102,6 тыс. рублей), Амурская область (разница в 9,7 раза: 15,6 тыс. рублей против 151,1 тыс. рублей), Калужская область (разница в 9,6 раза: 12,3 тыс. рублей против 118,1 тыс. рублей).

При этом, по данным исследования, наименьшая разница в зарплатах фиксируется в Тыве (в 5,9 раза: 16,3 тыс. рублей у наименее оплачиваемых 10% против 95,6 тыс. рублей у наиболее высокооплачиваемых работников), Алтайском крае (6,6 раза: 11,7 тыс. рублей против 76,8 тыс. рублей), Карелии (6,6 раза: 17,1 тыс. рублей против 112,4 тыс. рублей), Мордовии (6,7 раза: 10,6 тыс. рублей против 70,6 тыс. рублей), Чечне (6,9 раза: 10,4 тыс. рублей против 71,7 тыс. рублей), в Камчатском крае (6,9 раза: 29,4 тыс. рублей против 203,3 тыс. рублей), Калмыкии (6,9 раза: 9,6 тыс. рублей против 66,8 тыс. рублей). За исключением Камчатки, все перечисленные регионы характеризуются низким уровнем средних зарплат.

Отмечается, что весной 2021 года, на фоне восстановления экономики после острой фазы коронавирусного кризиса, зарплаты 10% самых высокооплачиваемых работников в России составляли 164,7 тыс. рублей, что в 13,5 раза превышает заработки 10% наиболее низкооплачиваемых специалистов, которые составляли 12,2 тыс. рублей.

«Пандемия усугубила зарплатное неравенство. Это произошло не только в связи с тем, что коронавирусный кризис в разной степени повлиял на отрасли и сферы деятельности. Приоритетом российских властей стала минимизация безработицы и сохранение занятости, пусть и ценой низких зарплат. Правительство стимулировало работодателей сохранять штат, однако у бизнеса в условиях кризиса не было возможности держать зарплаты на прежнем уровне. В результате значительная часть работников со средними зарплатами перешла в категорию низкооплачиваемых. <…> Основной же удар пришелся как раз на работников с невысокими заработками», — приводит компания слова президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой.