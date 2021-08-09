



В первом полугодии смертность в России выросла на 16%, однако совокупная выручка ритуальных агентств увеличилась всего на 9% до 36,9 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Граждане стараются экономить на дополнительных и мемориальных услугах, особенно в регионах.

Существенную разницу между динамикой выручки ритуальных агентств и смертности глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объясняет снижением средних расходов на погребение. «Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тысяч рублей, то сейчас люди не хотят тратить более 30 тысяч рублей», — отметил он.

В ГБУ «Ритуал» (обслуживает московские кладбища) сообщили, что средний чек в столице не изменился, а выручка учреждения в первом полугодии выросла пропорционально приросту числа умерших в Москве — на 18%. При этом выросла доля кремаций, что обходится в среднем на 40% дешевле, чем захоронения в землю, уточнил вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин. Так, по его словам, в Санкт-Петербурге уже более 70% усопших кремируют, хотя до 2020 года эта доля не превышала 65%. В целом по стране показатель пока значительно меньше — около 10%, так как не везде есть крематории, добавил эксперт.

Заметное снижение выручки зафиксировано в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил, отметил Болтунов. «От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе», — сказал он. При этом Болтунов уверен, что официальные данные Росстата далеко не полностью отражают финансовую картину деятельности похоронных бюро. По его словам, около 90% рынка находится в серой зоне с расчетами наличными. В ГБУ «Ритуал» считают, что более 70% доходов частных похоронных организаций остается в серой зоне.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что с учетом неофициальных платежей емкость рынка в 2,5 раза выше: «Значительная часть ритуальных услуг в Москве оказывается таким образом: агенты за 25—30 тысяч рублей покупают информацию о смерти пациента, к примеру, у работников медучреждения, для того чтобы первыми предложить свои услуги по захоронению. Позже эти расходы перекладываются на родственников усопшего».

В условиях роста смертности, формирования очередей в крематориях и нехватки мест на кладбищах неофициальная часть выплат и стоимость агентских услуг выросли, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, считает он. Владимир Родькин, наоборот, отметил, что наличности при оплате услуг в серой зоне становится меньше, а потребители стали чаще требовать чеки при оплате похоронных услуг. С учетом неофициальных платежей за места на кладбищах фактически можно говорить о росте рынка как минимум на 20—30% до 140–150 млрд рублей по итогам первой половины 2021 года, подсчитал Бурмистров.