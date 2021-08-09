📰 Рост стоимости ювелирных изделий поддержал оборот отрасли в денежном выражении, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании Sokolov. По итогам января — июня этого года продажи украшений в России достигли 129 млрд рублей, превысив аналогичный показатель докризисного 2019 года на 27%, хотя число покупок в категории сокращается. Участники рынка рассчитывают на дополнительный спрос из-за ограничений на путешествия, а также планируют расширять предложение и программы лояльности. По мнению экспертов, динамика в первую очередь связана с увеличением средних цен на 30% относительно двухлетней давности на фоне рекордных биржевых котировок на золото. Кроме того, спрос распределяется неравномерно: продажи массовой продукции экономсегмента год к году сокращаются на 15%, а спрос на премиальные изделия растет в 2—2,5 раза, отметили они.

📰 В воскресенье курсы ведущих мировых криптовалют обновили максимумы с середины мая, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ресурса coinmarketcap.com. Так, курс биткоина (BTC) достигал 45,31 тыс. долларов, а курс эфира (ETH) — 3,19 тыс. долларов. Игра на повышение идет пятый день подряд. За это время биткоин прибавил в цене более 17%, эфир — более 25%. Поднимались в цене и другие популярные виртуальные валюты. Так, за прошедшие пять дней Cardano подорожал на 12%, Polkadot — на 19%, а Dogecoin — почти на треть. Общая капитализация рынка превысила 1,84 трлн долларов, что на 600 млрд долларов выше минимума этого года. Эксперты ожидают продолжения игры на повышение в ближайшие дни, в том числе на фоне ожиданий обновления сети биткоина. Впрочем, они отмечают значительную долю спекулятивной активности, к тому же макроэкономические факторы, в том числе ожидаемое ужесточение монетарной политики ФРС, могут сдержать активность «криптобыков».

📰 Международные инвесторы теряют интерес к вложениям в акции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research. Так, на минувшей неделе приток средств в этот класс активов составил 4,8 млрд долларов. Это почти в пять раз меньше результата предшествующей недели и минимальный недельный приток с начала июня. При этом на фонды развивающихся стран пришелся на минувшей неделе отток: они потеряли 1,6 млрд долларов, что вдвое ниже притока неделей ранее. Замедлились притоки в фонды developed markets почти с 20 млрд долларов в конце июля до 6,4 млрд долларов. Клиенты российских фондов на минувшей неделе забрали только 10 млн долларов против 25 млн долларов неделей ранее. Это связано с тем, что инвесторы вновь обеспокоены потенциальным уроном, который может нанести мировой экономике пандемия коронавируса. Бенефициарами ситуации становятся в первую очередь фонды денежного рынка, облигаций и золота.

📰 Наиболее успешным из двух типов ИИС оказался первый, который обеспечивает доходность около 7% в год в течение трех лет на сумму помещенных на него средств за счет возврата из бюджета подоходного налога (13% с суммы до 400 тыс. рублей каждый год), рассказал «Российской газете» президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев. По его словам, такой стимул «на входе», очень простой для понимания, сделал ИИС-1 популярным, несмотря на то что доход «на выходе» облагается налогом. Инвестсчет второго типа с его льготой «на выходе» оказался менее популярен, поскольку в большей степени зависит от успеха инвестиций, отметил он. В концепция ИИС-3 в обмен на более долгий срок инвестиций — не менее десяти лет — государство предоставит более интересные льготы, по сути, комбинацию льгот ИИС-1 и ИИС-2: как «на входе», так и «на выходе», пояснил эксперт одну из новых инициатив по стимулированию инвестиций граждан в ценные бумаги. Аналитик подчеркнул, что ИИС-3 смогут открываться в дополнение к ИИС-1 или к ИИС-2, поскольку у них будет особая налоговая база.



📰 Рекомендации мировых экономистов сфокусировать антикризисную поддержку на перспективных для восстановления и роста экономики компаниях были реализованы в РФ как минимум в части льготного кредитования бизнеса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад Банка России о кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В фокусе экспертов ЦБ были шесть госпрограмм: правительственные программы льготного кредитования малого бизнеса по ставке 8,5% и кредитования на зарплаты (ФОТ 0 с нулевой ставкой и ФОТ 2.0 со ставкой 2%), а также программы Центробанка по стимулированию банков к кредитованию МСП. По мнению аналитиков, программы позволили во время пандемии сохранить объемы кредитования: банки за указанный срок выдали малому бизнесу кредитов на 7,9 трлн рублей, что лишь на 0,6% меньше общего объема выдач за тот же период годом ранее. Наибольший интерес к программам господдержки проявили именно «новые» заемщики, полагавшиеся до пандемии на собственные ресурсы. Заемщики же, имевшие задолженность еще до пандемии, продолжили пользоваться уже открытыми кредитными линиями, а новое финансирование привлекали по рыночным ставкам. Отчасти это связано с более жесткими требованиями льготных программ кредитования по финансовой устойчивости заемщиков.