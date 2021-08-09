На XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век» , который пройдет 15—18 сентября 2021 года в Сочи, выступят председатель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.



В панельной сессии «Ключевые вызовы и направления развития финансового рынка» также примут участие заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, глава представительства Всемирного банка в РФ Рено Селигманн, председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Модератором сессии выступит председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

В рамках форума состоится панельная дискуссия «Регулирование в условиях цифровой трансформации: как не выпустить «джинна» из бутылки?», которую проведет президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Среди участников обсуждения: первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, генеральный директор НСПК Владимир Комлев, председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.

В работе форума примут участие первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, заместители председателя Банка России Ольга Полякова, Герман Зубарев, заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, начальник управления организации надзорной деятельности ФСФМ Александр Курьянов, первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, старший вице-президент, руководитель блока «Риски» СберБанка Джангир Джангиров, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.

Тематика форума в этом году заметно расширена: организованы десять круглых столов, посвященных искусственному интеллекту, деятельности малых банков, снижению регуляторной нагрузки, персональным данным и банковской тайне, ESG-банкингу, комплаенсу, регулированию и развитию маркетплейсов и экосистем, обеспечению кибербезопасности, банкострахованию и страхованию жизни. В рамках форума пройдет деловой обед Совкомбанка «Снижение доли банков в финансовой системе. Международные тренды и российские вызовы» и деловой завтрак группы компаний «Регион» на тему «Цифровой клиент: новые горизонты дигитализации».

На круглых столах выступят директора департаментов Банка России: юридического, финансовой стабильности, регулирования бухгалтерского учета, финансовых технологий, обеспечения банковского надзора, финансового мониторинга и валютного контроля, корпоративных отношений, противодействия недобросовестным практикам, а также руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

Среди спикеров форума: топ-менеджеры СберБанка, ВТБ, Альфа-Банка, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Тинькофф Банка, Росбанка, Киви Банка, Московского Кредитного Банка, Банка «Центр-инвест», Московской биржи, НСПК, «Сколтеха», IBM, ЦФТ, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, «Опоры России», ВСС, рейтинговых агентств НКР, АКРА, НРА, «Эксперт РА».

Организатор форума — Ассоциация банков России.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на странице мероприятия .

