«Совко» (материнская компания Совкомбанка) проведет допэмиссию акций на 9—13,5 млрд рублей, сообщает Frank Media со ссылкой на презентацию Совкомбанка для инвесторов. Банк выйдет на IPO в 2025 году при благоприятных рыночных условиях.

«Совко» намерен разместить от 2,6% до 3,9% акций компании на сумму 9—13,5 млрд рублей. Сбор заявок начался 27 июля, предложение инвесторам стартует 15 августа, а расчеты по сделке будут проведены 30 сентября. Стоимость одной акции «Совко» (99% активов компании — это вложения в акции Совкомбанка) составит 38 тыс. рублей. Оценка 100% акций Совкомбанка — 375 млрд рублей, общего бизнеса группы Совкомбанка — 593 млрд рублей. Привлеченные средства банк использует для органического развития и стратегических приобретений, сказано в презентации. Существенную часть допэмиссии выкупят текущие акционеры, сообщили изданию источник, близкий к Совкомбанку, и источник на рынке.

IPO акций Совкомбанка пройдет в 2025 году — при благоприятных рыночных условиях, говорится в презентации. Банк намерен до этого момента удвоить прибыль, увеличить доход акционеров в 3,5 раза и повысить рентабельность капитала (ROE) с 26% до 28%. При проведении IPO в 2025 году доходность инвестиций (IRR) составит 34%.

Капитал может быть нужен для роста: в последние годы банк быстро рос как органически, так и за счет приобретения других банков, полагает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Дмитрий Васильев. По его мнению, банк не спешит с IPO, потому что, возможно, хочет еще больше укрупниться. «IPO частного банка в России — все еще сложная история, в том числе из-за действия санкций», — отмечает эксперт.



«Возможно, привлечение капитала связано с предстоящей продажей АТБ и потенциальным интересом к нему со стороны Совкомбанка, но могут быть и другие сделки, Совкомбанк активен на рынке M&A», — говорит источник, близкий к Совкомбанку. Напомним, Банк России 16 июля объявил о том, что получил сообщения от четырех претендентов на покупку акций АТБ. Среди претендентов СМИ называли Совкомбанк.



IPO Cовкомбанка на 300 млн долларов было запланировано на апрель 2019 года, затем не раз переносилось. Совладелец и первый зампред правления банка Сергей Хотимский говорил, что технически банк готов к первичному размещению акций, но ждет удачного момента. В феврале 2020-го СМИ сообщали, что Совкомбанк начал подготовку к IPO. В качестве организаторов размещения банк выбрал Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley. Из-за начала пандемии банк снова отложил проведение IPO.