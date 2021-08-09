Чистая прибыль банка ВТБ за семь месяцев текущего года составила 154,3 млрд рублей, увеличившись втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле показатель вырос в 460 раз в годовом выражении, составив 24,8 млрд рублей, уточняется в релизе банка с предварительными финансовыми результатами января — июля 2021 года по РСБУ.

Чистые процентные доходы составили 334,9 млрд рублей за семь месяцев и 47,8 млрд отдельно за июль 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 26,3% и 13,5% соответственно. «Ключевым фактором роста чистого процентного дохода стал выросший объем процентных активов — кредитного портфеля и долговых ценных бумаг Российской Федерации, — поясняется в сообщении. — За семь месяцев текущего года доход от долговых ценных бумаг Российской Федерации составил 41,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом в 3,6 раза».

Чистые комиссионные доходы достигли 92,1 млрд рублей за семь месяцев и 14,3 млрд за июль (плюс 34,1% и плюс 23,3% соответственно). «Активная динамика роста чистых комиссионных доходов объясняется стабильно увеличивающимся объемом комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса», — отмечают в ВТБ.

Расходы на создание резервов под обесценение составили 70,7 млрд рублей за семь месяцев 2021 года и 12,2 млрд рублей за июль (минус 48,5% и минус 65,1%).

Совокупные активы банка на 1 августа 2021 года достигли 18,6 трлн рублей, увеличившись на 13,6% с начала года и на 2,4% за июль.

Суммарный кредитный портфель составил 12,9 трлн рублей (плюс 9,1% за семь месяцев и плюс 2,3% за июль). Объем кредитов физическим лицам вырос на 19,2% и 2,3% соответственно до 3,9 трлн рублей, юридическим — на 5,2% и 2,3% до 9 трлн. «Данные цифры демонстрируют опережающий рост портфеля кредитов населению с начала года, в результате доля розницы в суммарном кредитном портфеле банка увеличилась до 30,2% по сравнению с 27,6% на начало года», — уточняют в ВТБ.

В банке указывают, что рост розничного кредитного портфеля в июле был обусловлен плановым увеличением продаж ипотечных и потребительских кредитов, цессией кредитного портфеля по физлицам, а также сокращением объемов досрочного погашения кредитов, предопределенным началом периода массовых отпусков.

Объем средств клиентов на 1 августа 2021 года составил 16 трлн рублей (плюс 17,9% за семь месяцев и плюс 2,4% за июль). Структура клиентских привлечений остается стабильной: 67,1% составляют средства юридических лиц, 32,9% — физических лиц. «В составе привлеченных средств физических лиц прослеживается тенденция по уменьшению объема валютных вкладов и увеличению объема вкладов в рублях РФ. В том числе продолжают расти средства на счетах эскроу на фоне планового роста выдачи ипотечных кредитов», — добавляют в банке.

По состоянию на 1 августа 2021 года общий регулятивный капитал банка составил 1 трлн 813,2 млрд рублей, увеличившись на 0,1% за июль и на 10,2% с начала года преимущественно за счет прибыли и привлечения субординированных облигаций.



«Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 августа 2021 года норматив Н1.0 (общий) составлял 11,75%, Н1.1 (базовый) — 7,94%, Н1.2 (основной) — 9,88%», — указывают в банке. Там напоминают, что на начало года значение норматива Н1.0 у ВТБ было равно 11,28%, и поясняют, что увеличение произошло «в основном за счет роста величины собственных средств (капитала) и перехода на расчет операционного риска согласно положению Банка России № 744-П. Переход на новый расчет операционного риска c отчетности по состоянию на 1 апреля 2021 года позволил банку улучшить норматив достаточности капитала на 0,4 процентного пункта».