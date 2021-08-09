Примерно каждый пятый житель России (22%) планирует выйти на пенсию после достижения возраста 70 лет, а каждый десятый — после 65 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ», которые выясняли, в каком возрасте жители России хотели бы завершить карьеру.

В ходе опроса 20% респондентов отметили, что планируют завершить трудовую деятельность в возрасте до 55 лет. В аналогичном исследовании прошлого года этот показатель был на 11 процентных пунктов выше: завершить карьеру до 55 лет хотели почти треть респондентов (31%).

Работать до достижения возраста 60 лет планируют 22% респондентов (17% мужчин и 28% женщин). Год назад уйти на отдых в 60 лет рассчитывали 27% россиян, а соотношение мужчин и женщин было одинаковым.

Более четверти участников исследования (26%) отметили, что собираются продолжать карьеру до 60—65 лет. При этом мужчины чаще, чем женщины, готовы трудиться до этого возраста (31% против 21%).

Доля россиян, которые планируют завершать карьеру только после официального выхода на пенсию, составляет 58%. Этот показатель, как свидетельствуют результаты исследования, увеличился по сравнению с прошлогодним на 16 п. п.

Как показало исследование, 27% респондентов уверены, что смогут прекратить работать до официального выхода на пенсию. Год назад этот показатель был на 7 п. п. меньше, следует из релиза с данными опроса. В ходе исследования этого года 18% респондентов отметили, что завершить карьеру им помогут родственники, которые будут их обеспечивать. Также у 7% участников опроса есть дополнительные источники дохода, которые покроют их потребности в будущем. Еще 2% опрошенных рассказали, что смогут обеспечить себя на пенсии с помощью личных накоплений.

Чуть менее половины респондентов (47%) указали, что пока никак не готовятся к выходу на пенсию. Этот показатель по сравнению с данными 2020 года меньше на 2 п. п.

В ближайшее время 34% опрошенных собираются начать подготовку к пенсии. 9% респондентов уже начали формировать накопления на будущее. 8% купили недвижимость или собираются ее приобрести, чтобы обеспечить себя дополнительным доходом на пенсии. 5% опрошенных надеются, что на пенсии их будут обеспечивать дети, а 2% оформили индивидуальный пенсионный план.

Как указано в сообщении, в опросе приняли участие более 5,6 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России.