Чистая прибыль группы «Открытие» по МСФО за январь — июнь 2021 года увеличилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 38 млрд рублей. Такие данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности группы за первое полугодие 2021 года приводятся в релизе «Открытия».

Совокупные активы банковской группы «Открытие» за первое полугодие 2021 года увеличились к показателю на 31 декабря 2020 года на 6% до 3,684 трлн рублей. Объем активов, генерирующих процентный доход, составил 2,552 трлн, или 69% активов группы.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за шесть месяцев 2021 года увеличился на 11% до 1,9 трлн рублей. За этот же период кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса вырос на 4% и составил 1,075 трлн рублей. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса увеличился на 16% до 175 млрд рублей, розничный — на 23% до 650 млрд рублей.

За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи кредитов корпоративным клиентам вырос на 34% до 590 млрд рублей, клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса — на 65% до 81 млрд рублей, розничным клиентам — на 52% до 166 млрд рублей.

Средства клиентов являются основным источником фондирования для группы (с долей 66% от обязательств), их объем увеличился за январь — июнь 2021 года на 6% до 2,086 трлн рублей. Средства физических лиц составляют 53% от общего объема средств клиентов, или 1,103 трлн рублей.

«Рентабельность капитала за шесть месяцев 2021 года увеличилась до 18,9% с 8,3% за аналогичный период прошлого года благодаря динамичному росту регулярных банковских доходов. Общий норматив достаточности капитала группы («Базель III») составил на 30 июня 14,5%», — сказано в сообщении.