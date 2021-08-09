Россельхозбанк повысил ставки по накопительному счету в рамках тарифного плана «Моя выгода» на 1,5 процентного пункта. Максимальная ставка по счету возросла до 6,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитного учреждения в понедельник, 9 августа.

В релизе указывается, что новые условия действуют со 2 августа 2021 года. При первоначальном взносе устанавливается процентная ставка 4% годовых, далее ставка растет до 6,5% годовых вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Выплата процентов осуществляется регулярно в конце месяца путем зачисления суммы процентов на счет. Пополнять счет можно в дистанционных каналах обслуживания «Интернет-банк» и «Мобильный банк РСХБ» на любую сумму, а количество дополнительных взносов неограниченно.

Уточним, что при хранении средств на накопительном счете «Моя выгода» от одного до двух месяцев ставка составляет 4% годовых, от трех до пяти месяцев — 4,5%, от шести до 11 месяцев — 5%, от 12 месяцев — 6,5%.